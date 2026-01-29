Rodríguez pide "pelear" para que se cumpla la ley de vivienda porque baja los precios del alquiler

Isabel Rodríguez destacó que la aplicación de la Ley de Vivienda en zonas declaradas como mercados residenciales tensionados ya produce descensos en los precios del alquiler y asegura que esta reducción se observa, por ejemplo, en los 21 municipios navarros donde la normativa se implementó a mediados del año pasado. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana afirmó en un video remitido a los medios, según consignó el medio fuente, que en estos municipios navarros la caída ha sido del 8,6 %, manteniéndose estable la oferta de vivienda en alquiler tras la entrada en vigor de la regulación.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Rodríguez sostiene que el cumplimiento efectivo de la Ley de Vivienda produce bajadas en los precios del arrendamiento y beneficia directamente a los ciudadanos sometidos a presión en el mercado residencial. Según datos proporcionados por la ministra y citados por el medio, existen 305 municipios en territorio español clasificados como mercados residenciales tensionados, donde la normativa permite reducir los precios y brinda protección a más de 9 millones de residentes.

La ministra responsabilizó al Partido Popular por el estancamiento de los precios en las regiones donde la ley no se ha aplicado, argumentando que, donde este partido gobierna, los inquilinos no pueden beneficiarse de una legislación que ya provoca efectos positivos en otras zonas. La titular de Vivienda expresó que las personas afectadas por altos alquileres en municipios donde el Partido Popular no implementa la ley deben saber que "es su decisión porque tienes una ley que te protege", según reprodujo la fuente original.

Rodríguez instó a utilizar fuentes de datos públicas y oficiales para analizar el impacto de la Ley de Vivienda y rebatir argumentos que niegan su eficacia en la reducción del coste del alquiler. Bajo esta premisa, la ministra considera fundamental garantizar la aplicación total del marco legal para asegurar que los beneficios se extiendan a todas las comunidades autónomas, sin excepción, y lograr así avances en materia de acceso a la vivienda, detalló el medio fuente.

El planteamiento de Rodríguez se produce en el contexto de debates políticos sobre la efectividad de la ley y ante la resistencia de algunos gobiernos autonómicos a adoptar la normativa en su totalidad. Según explicó la ministra a través del comunicado recogido por el medio fuente, el cumplimiento de la regulación resulta determinante para modificar la tendencia de los precios, mientras que la ausencia de la misma, en opinión de la titular, mantiene a amplios sectores de la población sin el amparo que sí disfrutan en otras regiones.

La ministra insistió, según reflejó el medio, en la importancia de "pelear" y defender el cumplimiento íntegro de la Ley de Vivienda, recalcando que los ejemplos como el descenso registrado en municipios navarros demuestran el potencial impacto de la legislación sobre el precio del alquiler en zonas tensionadas. Para la responsable de Vivienda, la experiencia de estos territorios constituye una referencia para reclamar la extensión del marco legal a todo el estado y posicionó el acceso asequible a la vivienda como una prioridad de la agenda pública, conforme lo divulgado por el medio fuente.