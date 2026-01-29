Petro señala a Trump la "disposición" de Colombia a cooperar tras la captura de un narcosubmarino en Azores

La incautación de ocho toneladas de cocaína cerca del archipiélago de las Azores, realizada a partir de la intercepción de un sumergible que había partido desde Colombia, fue descrita por la Policía Judicial portuguesa como la mayor de este tipo registrada en Portugal. Este operativo, resultado de un esfuerzo combinado de diversas agencias internacionales, se convirtió en el argumento principal expuesto por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en respuesta a las críticas que ha recibido desde el gobierno de Estados Unidos. Según publicó el medio original, Petro invitó al presidente estadounidense Donald Trump a constatar, mediante fuentes oficiales, las acciones conjuntas que evidencian la disposición de su país a la cooperación internacional contra el narcotráfico.

El medio reportó que, en declaraciones difundidas a través de redes sociales, Gustavo Petro afirmó que Donald Trump podía comprobar la colaboración colombo-estadounidense consultando directamente a las agencias implicadas. Petro sugirió que el mandatario norteamericano podría contrastar los datos con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), entidad que participó en la operación, para verificar tanto la capacidad como el compromiso de Bogotá en labores conjuntas. Esta declaración se enmarca en el contexto de reiteradas acusaciones públicas vertidas por el presidente estadounidense, quien ha relacionado a Petro con actividades de tráfico de drogas.

La operación que condujo a la detención del sumergible involucró a las fuerzas policiales de Colombia, Portugal y Estados Unidos, de acuerdo con lo consignado por el medio. El director de la Policía Nacional de Colombia, William Rincón, explicó que el éxito del operativo fue consecuencia del intercambio temprano de información entre la policía colombiana y la DEA, en coordinación con las autoridades portuguesas. Según detalló Rincón, la acción coordinada permitió, además de la incautación de las drogas, el arresto de tres ciudadanos colombianos y uno venezolano, todos presuntamente vinculados al tráfico internacional de estupefacientes.

La Policía Judicial portuguesa, al informar sobre el decomiso récord de cocaína en su país, destacó el rol de varias agencias internacionales, mencionando expresamente a la DEA, a la Agencia de Crimen Nacional británica y a la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur (JIATFS, por sus siglas en inglés) estadounidense. Esta última, con sede en Estados Unidos, incluye en su estructura a un oficial de enlace colombiano entre otros representantes de América Latina. No obstante, en el comunicado difundido en Portugal, las autoridades lusas omitieron referencia directa a la colaboración con la policía de Colombia, según indicó el medio, a pesar de la participación de Bogotá en el operativo internacional.

Gustavo Petro sostuvo que la intervención conjunta en aguas internacionales cercanas a las Azores demuestra la capacidad de su país para actuar coordinadamente con gobiernos europeos y estadounidenses. Esta declaración llegó tras las denuncias de Trump, quien previamente instó al presidente colombiano a "que vigile su culo", agregando tensión a una relación bilateral ya compleja. El medio puntualizó que este comentario de Trump ocurrió poco después de la intervención militar estadounidense en Caracas que derivó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

A raíz del éxito de la incautación en las Azores, la cooperación policial entre Colombia y organismos internacionales vuelve al centro del debate sobre la lucha antidrogas. De acuerdo con lo difundido por el medio, la incautación y los arrestos asociados se consideran un golpe relevante a las redes transnacionales del narcotráfico. La operación también sirve para subrayar, desde la óptica del gobierno colombiano, los resultados concretos de las alianzas bilaterales y multilaterales, en momentos de creciente presión diplomática por parte del gobierno de Estados Unidos.

Las cifras presentadas por las autoridades portuguesas y colombianas evidencian la magnitud del tráfico por rutas atlánticas y subrayan la relevancia estratégica que tiene la colaboración entre agencias para abordar un fenómeno cuyas ramificaciones superan las fronteras nacionales. Además del decomiso récord, el arresto de los presuntos responsables originarios de Colombia y Venezuela enfatiza el carácter internacional de las operaciones contra el narcotráfico.

El desarrollo de este operativo, coordinado en tiempo real y sostenido sobre intercambio efectivo de inteligencia, sirvió como fundamento para la respuesta pública de Petro ante las dudas expresadas por la administración Trump. El mandatario colombiano consideró que la participación activa de fuerzas de Colombia en acciones conjuntas con Estados Unidos y Portugal desmiente las acusaciones que ha venido recibiendo de parte del jefe de Estado estadounidense, según publicó la fuente.

La ruta seguida por el sumergible, que partió de las costas colombianas y fue interceptada en aguas próximas a las Azores, vuelve a situar a la región atlántica como foco de atención en la interdicción de grandes cargamentos de estupefacientes. La cooperación entre organismos internacionales y el uso de inteligencia compartida han sido resaltados tanto por las partes involucradas como por las autoridades que analizaron el impacto del decomiso.

Al destacar la presencia de un oficial colombiano en la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur, la Policía Judicial portuguesa subrayó que la colaboración en materia de seguridad y lucha antidrogas se extiende más allá de los acuerdos bilaterales, abarcando mecanismos multilaterales de información. Según difundió el medio, estos canales permiten realizar operativos de alcance transcontinental y coordinar detenciones y decomisos de volumen elevado, como lo demuestran los sucesos recientes en el Atlántico.

El operativo en Azores y las reacciones posteriores ponen en evidencia el papel clave que los intercambios de información y la coordinación multinacional desempeñan en una lucha contra el narcotráfico cuya complejidad obliga a un abordaje conjunto. El medio original relacionó estos hechos con el contexto político de las acusaciones y defensas cruzadas entre las presidencias de Colombia y Estados Unidos, subrayando el uso de los resultados policiales como elemento central en el discurso público de Gustavo Petro frente a las imputaciones del gobierno estadounidense.