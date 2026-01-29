Jiang Bin, portavoz del Ministerio de Defensa de China, enfatizó que cualquier proyecto orientado a frenar o aislar a China resultará fallido, según declaraciones recogidas por el propio ministerio. En este contexto, Jiang detalló que los hechos recientes evidencian que las políticas dirigidas a limitar el desarrollo del país asiático no han logrado sus objetivos y continúan generando tensiones en el entorno regional. Estas afirmaciones se hicieron en respuesta a la postura adoptada por Estados Unidos, la cual incluye como prioridad impedir que China ejerza un papel dominante en el área del Indopacífico.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, las autoridades chinas exhortaron a Washington a abandonar la retórica que cataloga a China como amenaza militar y a cesar sus acciones encaminadas a estimular la confrontación entre alianzas. El portavoz recalcó que es fundamental que Estados Unidos adopte una visión imparcial de la realidad china y defienda una política orientada a evitar tanto el conflicto como la confrontación directa. Jiang reiteró que la cooperación y la estabilidad dependen de que Estados Unidos renuncie a los intentos de polarizar a la región en bloques opuestos.

Según la información difundida por Europa Press, la respuesta de Pekín llega en un contexto donde la estrategia estadounidense insiste en limitar el avance chino sobre la primera cadena de islas del Pacífico, una zona estratégica que incluye Taiwán y otros territorios insulares que rodean a China. Esta estrategia forma parte de las medidas de Washington para contrarrestar la influencia creciente de China en el Indopacífico y busca impedir que China controle rutas marítimas clave que conectan Asia oriental y el resto del mundo.

Europa Press también consignó que el Ministerio de Defensa chino criticó lo que describió como una doble moral por parte de Estados Unidos, señalando que Washington suele sostener un discurso conciliador mientras ejecuta acciones que afectan los intereses fundamentales de China. En este sentido, Jiang solicitó a la administración estadounidense que concrete acciones claras que permitan avanzar hacia una relación bilateral estable y segura, en lugar de limitarse a expresiones diplomáticas sin cambios concretos en su política exterior.

Pekín advierte que la insistencia en mantener la confrontación y fomentar la desconfianza únicamente contribuye a aumentar las tensiones en el entorno geopolítico asiático. Desde la perspectiva china, la creación de alianzas militares y la promoción de bloques antagónicos bajo la supervisión de Estados Unidos constituyen factores que obstaculizan la paz y el desarrollo en la región. Así, el portavoz del Ministerio de Defensa remarcó ante la prensa local e internacional que la vía para superar las actuales dificultades pasa por la cooperación y el respeto mutuo.

La repercusión de este mensaje en la comunidad internacional pone de relieve la persistencia de desacuerdos sobre la interpretación y gestión de la seguridad en el Asia-Pacífico. Al insistir en que la contención militar está condenada al fracaso, el gobierno chino intenta posicionar a su país como un actor responsable dispuesto a negociar, pero no a ceder en cuestiones consideradas centrales dentro de su política de seguridad nacional y desarrollo estratégico, detalló Europa Press.

El comunicado del Ministerio de Defensa de China expresa la preocupación por los efectos que las posturas enfrentadas puedan tener en la estabilidad del área, especialmente respecto a las disputas en torno a Taiwán y otras islas de alta relevancia para la seguridad marítima y comercial internacional. Según informó Europa Press, la tensión entre ambas potencias sigue mostrando pocos visos de alivio y continúa centrando la atención global, dadas las implicaciones económicas y militares que conlleva para múltiples países y alianzas en la región.