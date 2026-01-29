Nokia reduce un 49% el beneficio en 2025, hasta 651 millones

Nokia obtuvo un beneficio neto atribuido de 651 millones de euros al cierre del ejercicio 2025, lo que representa un retroceso del 49% respecto del resultado registrado por el fabricante finlandés de equipos de telecomunicaciones y redes un año antes, según ha informado este jueves la multinacional.

En el conjunto del ejercicio, las ventas netas de Nokia sumaron un total de 19.889 millones de euros, un 3% más que un año antes, incluyendo un aumento del 23% de los ingresos del negocio de infraestructuras, hasta 7.986 millones; mientras que la facturación de la división de redes móviles disminuyó un 4% anual, hasta 7.806 millones.

De su lado, los ingresos del negocio en la nube de Nokia creció un 1%, hasta 2.606 millones de euros; aunque la facturación de Nokia Technologies retrocedió un 22% interanual, hasta 1.501 millones.

Por regiones geográficas, las ventas netas de Nokia en América sumaron 6.985 millones, un 11% más; así como 4.639 millones en Asia Pacífico, lo que implica un crecimiento anual del 2%; mientras que en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) la facturación disminuyó un 2%, hasta 8.265 millones.

Solo en el cuarto trimestre, el beneficio neto atribuido de Nokia retrocedió un 34%, hasta 542 millones de euros, mientras que las ventas netas entre octubre y diciembre de 2025 sumaron 6.125 millones, un 2,4% más.

"Nuestro rendimiento del cuarto trimestre estuvo en línea con nuestras expectativas, lo que refleja una ejecución rigurosa en toda la empresa", declaró Justin Hotard, presidente y consejero delegado de Nokia, destacando la sólida entrada de pedidos en redes ópticas por la demanda de clientes de IA y nube.

"Creemos que la IA es un cambio estructural a largo plazo que está expandiendo el rol de las redes a medida que la inteligencia se traslada de los centros de datos a los sistemas del mundo real", defendió el ejecutivo, para quien la alianza entre Nokia y Nvidia, anunciada en el cuarto trimestre de 2025, ayuda a la finlandesa a posicionarse favorablemente para liderar esta transición.

"De cara a 2026, nos centramos en una ejecución disciplinada para capturar el crecimiento en IA y la nube, y aumentar la eficiencia, a la vez que construimos una cultura de alto rendimiento en todo el equipo de Nokia", señaló para indicar que, en términos financieros, el objetivo de Nokia es alcanzar entre 2.000 y 2.500 millones de euros de beneficio operativo comparable en 2026.

Asimismo, destacó la fuerte demanda observada en el negocio de Infraestructura de Red a medida que Nokia amplía su presencia en IA y la nube, mientras que en Infraestructura Móvil aprecia un entorno de mercado estable, por lo que se centrará en la eficiencia y la mejora de la rentabilidad.