Agencias

Nicki Minaj se declara "fan número 1" de Donald Trump: "El odio o lo que la gente diga no me afecta. Me motiva"

Guardar

La rapera Nicki Minaj ha reiterado públicamente su apoyo a Donald Trump, declarándose fan del presidente y asegurando no estar preocupada por la opinión que pueda tener la gente u otros artistas de su respaldo incondicional al presidente estadounidense. Las declaraciones de la cantante, nacida en Trinidad y Tobago y que se trasladó a Estados Unidos siendo niña de forma irregular, llegan en un momento especialmente complicado, con el país sacudido por las políticas migratorias de Trump y las acciones del ICE.

Ha sido en el marco de un evento celebrado en Washington y vinculado al lanzamiento de las denominadas "cuentas Trump" para niños estadounidenses que la cantante ha subido al escenario, dando la mano al presidente y dedicándole unas palabras. "Bueno, no sé qué decir... pero diré que probablemente soy la fan número uno del presidente. Y eso no va a cambiar", comenzó.

"Y el odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo aún más. Y nos motivará a todos a apoyarlo aún más", expresó Minaj ante un sonriente Trump. "No vamos a permitir que se salgan con la suya acosándolo. Las campañas de desprestigio no van a funcionar. Él tiene mucha fuerza detrás de él, y Dios lo está protegiendo. ¿Amén?", añadió.

Por su parte, el presidente agradeció sus palabras, señalando que les había "ido bastante bien con su comunidad", aparentemente refiriéndose a sus seguidores negros, según apunta Variety.

Minaj compartió luego en sus redes sociales fotografías con Trump, así como un vídeo en el que lo presentaba como su "presidente favorito" y "el mejor", con este llamándola a su vez "reina del rap".

La rapera publicó además una imagen de la Gold Card de Trump, un permiso que otorga la residencia permanente en Estados Unidos. Y es que, nacida en Trinidad y Tobago, Minaj llegó al país como inmigrante ilegal a los cinco años. "Finalizando los trámites de ciudadanía en este mismo momento, según lo dispuesto por mi maravilloso, amable y encantador presidente", escribió, asegurando además no haber tenido que pagar por la Gold Card, que normalmente cuesta 1 millón de dólares.

Minaj no siempre ha apoyado a Trump, cuyas políticas antimigratorias llegó a criticar en 2018, pero en los últimos tiempos se ha ido posicionando cada vez más del lado del líder republicano.

Así, el pasado mes de noviembre, la cantante elogiaba al inquilino de la Casa Blanca después de que anunciara una posible acción militar contra el gobierno nigeriano por el asesinato de cristianos y en diciembre participó junto a Erika Kirk (viuda de Charlie Kirk) en Turning Point USA.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las viviendas compradas con hipoteca logran su máximo de cinco años tras eliminarse las 'Golden Visa'

El número de operaciones con financiación para adquirir inmuebles alcanzó récords recientes tras el fin de las autorizaciones para compradores extranjeros, mientras la rehabilitación residencial y el empleo en el sector muestran crecimiento sostenido, según datos oficiales

Las viviendas compradas con hipoteca

El ECDC considera improbable que el virus Nipah llegue a Europa

Aunque dos trabajadores sanitarios indios han sido diagnosticados recientemente, expertos afirman que apenas existen posibilidades de propagación en el continente por la ausencia de murciélagos reservorio y la falta de transmisión fuera del entorno hospitalario detectado

El ECDC considera improbable que

Google integra Gemini en Maps con una navegación mejorada para peatones y ciclistas

Usuarios de la aplicación podrán conversar con Gemini durante sus recorridos a pie o en bicicleta, accediendo a sugerencias personalizadas y respuestas en tiempo real, medida con la que Google busca ampliar el alcance de la inteligencia artificial en su ecosistema

Google integra Gemini en Maps

La OIM pide financiación sostenida para atender a tres millones de desplazados que han vuelto a Sudán

Más de tres millones han regresado a sus comunidades en Sudán pese a la falta de servicios esenciales y viviendas, según la OIM, que advierte que quienes retornan enfrentan un futuro incierto sin ayuda internacional sostenida

La OIM pide financiación sostenida

El número de muertes por suicidio en Japón cae a mínimos históricos

El reporte anual de las autoridades japonesas muestra que las muertes por quitarse la vida han descendido por debajo de las 20.000 por primera vez en décadas, aunque los fallecimientos entre menores aumentaron por segundo año consecutivo

El número de muertes por