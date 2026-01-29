Los reyes consuelan a las víctimas, que también hablan con Moreno con el Gobierno en segundo plano

El recuerdo de los 27 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz resonó durante la misa funeral cuando el obispo de Huelva nombró uno a uno a los difuntos de la provincia. De acuerdo con lo publicado por el medio, el acto de homenaje reunió a familiares, autoridades y ciudadanos en el Palacio de los Deportes 'Carolina Marín' de Huelva capital, convirtiéndose en un espacio de apoyo colectivo y mensajes de aliento hacia quienes sufren la pérdida.

Según informó el medio, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, ocuparon un lugar central en la ceremonia al acercarse personalmente a los familiares de las víctimas durante más de una hora tras la misa, transmitiendo sus condolencias y ofreciendo palabras de consuelo de forma individual a cada uno. Este gesto provocó manifestaciones de afecto desde el público, donde se escucharon gritos de ánimo hacia ellos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, recibieron también la visita de algunos familiares, que buscaron en ellos palabras de apoyo. Estos representantes regionales mantuvieron encuentros personales con afectados, ante la mirada de los asistentes, quienes aplaudieron el acercamiento institucional. Según consignó el medio, Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del Partido Popular, acompañó a Moreno durante parte de la ceremonia y se retiró antes de que concluyeran estos saludos.

En contraste, los representantes del Gobierno central, incluidos la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto a los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, permanecieron en las tribunas de autoridades durante el acto y se mantuvieron apartados de los familiares en estos momentos de recogimiento, según detalló el medio.

Entre las escenas recogidas por el medio, Fidel Sáenz, hijo de Natividad de la Torre, una de las víctimas mortales del tren Alvia, y la abuela de la niña de seis años que sobrevivió pese a perder a sus padres, hermano y primo en el siniestro, recibieron el abrazo tanto de los reyes como del presidente andaluz y la alcaldesa. El obispo de Huelva también se acercó a la abuela y la pequeña superviviente, ofreciendo su apoyo en nombre de la Iglesia local.

Durante la misa, que comenzó al filo de las 18:00 horas y se extendió durante más de hora y media, la homilía y las despedidas a las familias marcaron el tono de recogimiento que predominó en el recinto. El medio reportó que los asistentes tardaron más de treinta minutos en abandonar el Palacio de los Deportes una vez concluidas las ceremonias, ya que muchos familiares permanecieron intercambiando gestos de cercanía y abrazos, especialmente con quienes compartían la experiencia de la pérdida.

El homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, según relató el medio, reflejó la confluencia de muestras de solidaridad de los reyes, las autoridades andaluzas y locales, y una actitud más distante de los responsables del Gobierno central, todo enmarcado dentro de un ambiente cargado de emociones y expresiones de respaldo a las familias afectadas.