Agencias

La Xunta abre la convocatoria de ayudas extraordinarias para apoyar el retorno de unas 1.000 familias emigrantes

Se habilita el plazo para presentar solicitudes de apoyo económico destinado a quienes regresan a la región, incluyendo aportes especiales para familias con menores y gastos iniciales, con fondos asignados hasta septiembre de 2026 y condiciones específicas de acceso

Guardar

Entre los aspectos incluidos en la convocatoria publicada esta semana, se destaca un apoyo económico específico relacionado con los gastos que deben enfrentar las familias gallegas retornadas al instalarse en la comunidad, con una ayuda de 500 euros por unidad familiar destinada a cubrir los costes iniciales para acceder a una vivienda. Además, la Xunta de Galicia ha fijado disposiciones especiales en cuanto a la cuantía dirigida a familias con hijos menores, sumando 1.000 euros por cada hijo hasta el segundo y 1.500 euros desde el tercero, con un incremento adicional del 25% si la familia se asienta en un municipio rural. El límite máximo por unidad familiar se ha establecido en 6.000 euros, abarcando tanto los apoyos generales como estas sumas destinadas a menores. El objetivo es facilitar el retorno y la integración de la población gallega y sus descendientes en el territorio, según informó el medio.

De acuerdo con lo publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el Gobierno gallego habilita a partir de este viernes y hasta el 30 de septiembre de 2026 el plazo para presentar solicitudes a estas ayudas extraordinarias de retorno. Según detalló la Xunta y consignó el medio, la dotación inicial asciende a 2,5 millones de euros y se prevé que las subvenciones lleguen a cerca de 1.000 familias que regresen a Galicia durante el periodo señalado. Estas medidas forman parte de la denominada 'Estrategia Galicia Retorna', que fue impulsada por el Consello autonómico como herramienta para rejuvenecer la pirámide poblacional en la región e impulsar el derecho de regreso tanto de los emigrantes gallegos como de sus descendientes y cónyuges o parejas de hecho.

El acceso a este apoyo económico queda condicionado a una serie de requisitos precisados en la convocatoria oficial y reproducidos por el medio. Los solicitantes deben ser gallegos nacidos en Galicia o sus descendientes, así como cónyuges o parejas de hecho, quienes hayan vivido fuera de España durante un período mínimo de dos años antes de su retorno. Además, el regreso debe haberse producido a partir del 1 de enero de 2024.

Al divulgar los detalles de la iniciativa, la Xunta ha subrayado su impacto desde 2018, fecha en la que se puso en marcha el programa. Según consignó el medio a partir de cifras oficiales, más de 7.000 familias procedentes de más de 60 países han accedido a los fondos de retorno. Entre los principales países de procedencia se encuentran Venezuela, Cuba y Argentina. Además, el 54% de quienes han sido beneficiarios desde su establecimiento son mujeres, y los datos de las últimas ediciones reflejan un aumento del retorno en segmentos de población más joven.

El Gobierno autonómico ha remarcado en reiteradas ocasiones la importancia de estas ayudas para cubrir las necesidades iniciales vinculadas al traslado y asentamiento en Galicia. Las cuantías buscan responder tanto a la diversidad de las situaciones familiares como a los retos que implica el acceso a una vivienda o la integración de menores en la nueva residencia, según reportó el medio.

El diseño del programa contempla una fórmula progresiva en las asignaciones económicas para quienes tengan más hijos, favoreciendo en particular a las familias numerosas y a aquellas que optan por instalarse en áreas rurales, en línea con los objetivos de equilibrio demográfico establecidos por la 'Estrategia Galicia Retorna'. En este contexto, los beneficiarios pueden sumar al importe general los apoyos específicos referidos a hijos menores y gastos de inicio, conforme a lo explicitado en el Diario Oficial y por la Xunta, tal como recogió el medio.

La administración gallega prevé gestionar el proceso de solicitudes a través de los canales establecidos por la Consellería correspondiente, garantizando que los interesados puedan acceder a la información y los trámites necesarios durante toda la vigencia de la convocatoria, hasta septiembre de 2026. Según informó el medio, la Xunta ha reiterado que esta convocatoria se enmarca en sus políticas de apoyo al retorno y de impulso demográfico, con el objetivo de facilitar el arraigo y la estabilidad de las personas gallegas y sus familias que deciden regresar tras una experiencia migratoria en el exterior.

Temas Relacionados

XuntaGaliciaAyudas a emigrantes retornadosEstrategia Galicia RetornaDOGVenezuelaCubaApoyo familiarConsello autonómicoArgentinaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Los 27 acuerdan nuevas sanciones contra Irán y le dificultan el acceso a componentes para drones y misiles

La Unión Europea avanza con restricciones dirigidas a altos cargos iraníes por represión interna y dificulta el acceso de Teherán a tecnología de defensa tras el apoyo a Rusia, mientras se debate declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica

Los 27 acuerdan nuevas sanciones

El Banco Central de Brasil mantiene por quinta vez los tipos en el 15% y anticipa un recorte en marzo

El organismo monetario prevé iniciar una reducción de tasas tras confirmar que la inflación brasileña sigue bajando, mientras recalca la necesidad de mantener cautela por la incertidumbre internacional y vigila el efecto fiscal sobre los mercados locales

El Banco Central de Brasil

Puente acusa a la "derecha política y mediática" de esparcir "bulos conscientes" sobre Adamuz

Durante su intervención en el Senado, el titular de Transportes denunció una campaña coordinada en redes y medios que busca desacreditar el sistema ferroviario nacional, vinculando la propagación de noticias falsas con estrategias para debilitar la confianza en las instituciones

Puente acusa a la "derecha

El Girona-Barça se jugará el lunes 16 de febrero y el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad el sábado 14

El Girona-Barça se jugará el

El campo leonés sale a la calle: cerca de 1.000 tractores y unas 4.000 personas claman por la pervivencia del sector

Miles de manifestantes, respaldados por las principales asociaciones agrícolas, exigen respuestas a la crisis rural, rechazan el pacto UE-Mercosur y reclaman apoyo institucional para hacer viable la actividad y garantizar trabajo y población en el entorno rural

El campo leonés sale a