La UE sanciona a seis propagandistas y presentadores de televisión de Rusia

Entre las figuras sancionadas por la Unión Europea figuran actores y artistas que han manifestado apoyo a la política del Kremlin mediante actividades culturales y mediáticas. Según informó el medio Europa Press, las autoridades del bloque comunitario decidieron extender sus sanciones, dirigidas a personas que, en opinión de los Veintisiete, contribuyen activamente a la difusión de propaganda prorrusa y teorías conspirativas asociadas a la invasión de Ucrania.

La decisión fue adoptada este jueves durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los 27 países de la Unión Europea en Bruselas. Según detalló Europa Press, Dmitri Guberniev, Ekaterina Andreeva, Maria Sittel, Pavel Zarubin, Roman Chumakov y Sergey Polunin quedaron incorporados a la lista negra que mantiene el bloque. Ellos enfrentan restricciones financieras, congelación de activos y una prohibición de ingreso o tránsito por los territorios de la UE. Esta medida apunta a reforzar la presión sobre quienes, desde el ámbito mediático o cultural, colaboran con las líneas de comunicación impulsadas por Moscú en relación con la guerra en Ucrania.

De acuerdo con el Consejo de la UE, los presentadores Dmitri Guberniev, Ekaterina Andreeva, Maria Sittel y el propagandista Pavel Zarubin han colaborado en emisoras rusas señaladas como instrumentos de difusión de desinformación, participando en programas y encuentros públicos donde respaldaron las narrativas oficiales sobre el conflicto en Ucrania. Por su parte, según publicó Europa Press, el actor Roman Chumakov y el bailarín Sergey Polunin también figuraron en la lista debido a protestas públicas y acciones artísticas consideradas como promoción de posiciones prorrusas y difusión de relatos antiucranianos y antioccidentales. El comunicado del Consejo subrayó que todos ellos desempeñaron un papel relevante en la recaudación de fondos a favor de las Fuerzas Armadas rusas.

El alcance de estas sanciones implica que, en total, 65 personas y 17 entidades han resultado ya incluidas bajo estas restricciones comunitarias, señaló Europa Press. Según la normativa vigente, las personas afectadas no pueden acceder a fondos o recursos económicos bajo jurisdicción comunitaria. Además, se prohíbe a ciudadanos y empresas de la UE facilitar recursos económicos o financieros a los individuos sancionados. Los afectados tampoco podrán entrar ni transitar por ningún Estado miembro.

En paralelo a la ampliación de la lista de sancionados, Europa Press informó que los 27 países miembros aprobaron la incorporación de Rusia al listado europeo de países con riesgo de lavado de dinero. Esto generará consecuencias en los costos y tiempos de las transacciones bancarias asociadas con entidades rusas, ya que las operaciones quedarán sometidas a controles adicionales. Kaja Kallas, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, señaló que cualquier herramienta que logre incrementar la presión sobre Moscú y obligue a una negociación real será adoptada dentro del actual marco de respuesta a la invasión de Ucrania.

En la sesión también se debatió la posibilidad de lanzar un vigésimo paquete de sanciones, que se plantearía para coincidir con el cuarto aniversario del inicio del conflicto, el 24 de febrero. De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, aún no existe un acuerdo sobre las medidas exactas a adoptar en ese paquete, aunque entre las propuestas figura la prohibición de servicios marítimos, ampliación de las restricciones al sector energético y fertilizantes, así como la prohibición de entrada al espacio Schengen para excombatientes rusos considerados potenciales riesgos para la seguridad europea.

Durante una comparecencia ante la prensa que siguió a la reunión, Kallas explicó que numerosos gobiernos mostraron apoyo a la restricción de ingreso de antiguos militares rusos, destacando que un alto número de ellos ya se encuentra en territorio europeo. No obstante, se aclaró que la decisión concreta no se encuentra cerrada y continuará bajo discusión, evaluando su idoneidad en función de la evolución de la guerra o ante la eventualidad de un alto el fuego. Europa Press citó a Kallas diciendo que estas medidas todavía se encuentran en fase de deliberación y que no existe una decisión definitiva en la materia.

Consultada sobre el papel futuro de la UE en las negociaciones de paz promovidas por Estados Unidos, Rusia y Ucrania en Abu Dabi, la Alta Representante indicó que Bruselas no pretende llamar a Moscú para participar en esos diálogos. Según reportó Europa Press, Kallas sostuvo que los 27 consideran más efectivo mantener la presión sobre Rusia a través del régimen de sanciones y otras acciones coordinadas, hasta observar un cambio de actitud real en materia de negociación y resolución del conflicto. La diplomática destacó que, hasta el momento, Moscú ha enviado representantes del ámbito militar en lugar de personal diplomático para participar en las conversaciones, mientras continúan los ataques en territorio ucraniano.

Europa Press subrayó que el régimen de sanciones comunitarias permanecerá en constante revisión conforme avance la situación en Ucrania y las negociaciones multilaterales. Las nuevas incorporaciones y propuestas de medidas responden, según los ministros europeos, a la necesidad de limitar los instrumentos políticos, económicos y mediáticos que alimentan la estrategia de injerencia y desinformación impulsada por el Kremlin en el contexto de la guerra.