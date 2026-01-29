La UE apoya la autonomía marroquí para el Sáhara Occidental para "lograr una solución mutuamente aceptable"

La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2025, que extendió un año más el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y contó con la presentación de Estados Unidos, destacó el plan de autonomía impulsado por Marruecos como la iniciativa más viable para resolver el conflicto. En este contexto, la Unión Europea se pronunció en apoyo a la propuesta marroquí, resaltando que persigue una solución consensuada para la disputa de la antigua colonia española. Según detalló la UE a través de un comunicado conjunto recogido por diversos medios y reproducido por Europa Press, la autonomía marroquí se percibe como una ruta efectiva para lograr un acuerdo político duradero y aceptado por ambas partes.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la postura de Bruselas coincide con una tendencia internacional que viene manifestando respaldo al plan presentado por Rabat, pese a la oposición frontal del Frente Polisario. La propuesta, enmarcada dentro de los esfuerzos de Naciones Unidas, busca abrir un espacio de diálogo entre las partes implicadas sin que medien condiciones previas. El comunicado de Bruselas señaló que la iniciativa de Marruecos ha recibido elogios por su intención de permitir que "las partes compartan ideas en apoyo a una solución definitiva y mutuamente aceptable", y resaltó la disposición de Rabat a colaborar de buena fe para explicar detalles de implementación y clarificar los aspectos del plan de autonomía.

El texto de la resolución recuerda que cualquier propuesta que apunte a resolver el litigio debe cumplir con la Carta de Naciones Unidas, haciendo especial hincapié en la necesidad de respetar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. De acuerdo con Europa Press, la UE subrayó que está a favor de facilitar negociaciones lideradas tanto por António Guterres, secretario general de la ONU, como por Staffan de Mistura, el enviado personal designado para la cuestión del Sáhara Occidental. La resolución llama a todas las partes involucradas a sentarse en la mesa de negociación sin condiciones previas y a considerar cualquier planteamiento constructivo que pueda presentarse en este ámbito.

La reacción del Frente Polisario a estos desarrollos ha sido de firme rechazo, tanto a la propuesta de autonomía de Marruecos como al respaldo internacional que esta viene cosechando, incluido el de España. El Frente reivindica la plena descolonización del territorio del Sáhara Occidental y la garantía de un referéndum que permita ejercer el derecho a la independencia reconocido internacionalmente para el pueblo saharaui. Tras el incidente de noviembre de 2020, cuando fuerzas marroquíes actuaron contra activistas saharauis en Guerguerat —en una zona acordada como área de distensión—, el Frente Polisario declaró roto el alto el fuego vigente hasta entonces, considerando que Rabat había vulnerado los términos pactados. Esta ruptura del alto el fuego intensificó la tensión regional y dificultó los intentos de avanzar en el proceso negociador auspiciado por Naciones Unidas.

Europa Press señala que, más allá del contexto en el terreno, la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad fue celebrada por Bruselas, que considera que las iniciativas impulsadas por el secretario general de la ONU y su enviado personal responden a la necesidad de una solución integral y definitiva. El texto oficial destaca que la autonomía real propuesta por Marruecos representa hoy el enfoque "más realista", alentando a las partes a intercambiar propuestas y buscar el consenso con el respaldo de la comunidad internacional.

Durante los últimos años, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), autoproclamada por el Frente Polisario, ha sufrido retrocesos diplomáticos en su esfuerzo por obtener reconocimiento y apoyo expreso a la independencia, mientras el plan de autonomía de Marruecos gana respaldo en esferas multilaterales. Según publicó Europa Press, la UE insistió en que cualquier proceso de negociación debe estar orientado a preservar la estabilidad y contribuir a la seguridad regional, así como a asegurar el respeto de los derechos de los saharauis.

Rabat ha reiterado su disposición a entablar un diálogo amplio y sin exclusiones para aclarar las condiciones y el alcance de su propuesta autonómica ante todos los actores involucrados en el conflicto. En ese sentido, la Unión Europea ha valorado la actitud de colaboración mostrada por las autoridades marroquíes y reiteró su apoyo a la continuidad de las conversaciones bajo los auspicios de Naciones Unidas. El conflicto del Sáhara Occidental, que se prolonga desde la salida de España en 1975, mantiene divididas a las partes y continúa bajo el escrutinio de la comunidad internacional.