La Reina Letizia luce su imagen más juvenil con diadema en su último acto

Durante su asistencia a la reunión celebrada en la sede de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en Madrid, la Reina Letizia optó por un accesorio que resultó llamativo: una fina diadema negra, que complementó su peinado al realzar su melena y resaltar las canas que luce habitualmente, alejándose del protocolo tradicional. Esta elección de estilo aportó un aire renovado a su imagen durante un acto dedicado al presente y el futuro de la entidad, donde continúa focalizando su compromiso desde el año 2023. El evento tuvo lugar antes de que los Reyes Felipe y Letizia se desplazaran a Huelva, donde presidirán el funeral en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Según detalló la fuente original, la reina acudió al acto en FEDER para profundizar en los retos y perspectivas de la federación, que agrupa a organizaciones relacionadas con enfermedades poco frecuentes. La visita subraya la atención constante de la consorte hacia el ámbito sanitario y social, una línea de acción que sostiene a través de reuniones periódicas con la entidad desde el año pasado. El medio informó que esta cita formó parte de una jornada con intensa agenda oficial en la capital.

Durante la reunión, Letizia eligió un vestuario acorde al entorno laboral. El look se caracterizó por la combinación de un suéter de punto fino en gris oscuro, un pantalón de pinzas de talle alto con bajo ligeramente acampanado en un tono gris claro, y una blazer larga de corte ceñido en negro, sin abotonar y decorada con bolsillos metálicos. A este conjunto se sumó un cinturón estrecho de hebilla plateada, según consignó la fuente informativa.

El atuendo se completó con botines negros de tacón cuadrado, pendientes pequeños de brillantes y el anillo de Coreterno en su dedo anular. De acuerdo a lo publicado, ese estilo reforzó una imagen “ejecutiva” y funcional, incorporando como habitual complemento la tablet que sostiene en sus apariciones profesionales.

El evento en Madrid precedió al viaje de los Reyes a Huelva, donde se sumarán al acto central de homenaje a los afectados por el siniestro ferroviario de Adamuz, una muestra de solidaridad repetida por la pareja real en anteriores tragedias. El funeral se celebrará en el Palacio de los Deportes Carolina Marín esta tarde, a las 18:00, según indicó el medio que cubrió los actos.

Otra faceta relevante según la fuente fue la elección cromática del vestuario de Letizia. Mientras un abrigo azul marino y bufanda la acompañaron en la jornada previa debido a condiciones meteorológicas adversas, en esta ocasión evitó las prendas más “calentitas” en favor de piezas de lana más ligeras, ajustándose a la temperatura y contexto del día. El gris y el negro destacaron por ser una combinación actual para la temporada otoño-invierno.

La presencia de la reina en la sede de FEDER se contextualiza en un ciclo de visitas y encuentros que realiza para dar visibilidad a enfermedades poco frecuentes y a las personas y familias que conviven con ellas en España, informó la fuente. La institución agradeció en reiteradas ocasiones el esfuerzo de la monarca por mantener el foco sobre causas de interés social y sanitario.

El medio recordó que la Reina Letizia ha venido alternando sus compromisos oficiales en Madrid con su papel institucional en situaciones críticas, como ocurre con la tragedia ferroviaria, confirmando así una doble vertiente de su agenda pública: el trabajo cercano con organizaciones civiles y la representación de la Corona en acontecimientos de especial sensibilidad nacional.