José Manuel Campa vuelve al IESE como profesor ordinario de Finanzas y Economía tras presidir la EBA

José Manuel Campa, hasta ahora presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), se reincorpora al claustro del IESE Business School a partir de este mes de enero como profesor ordinario de los Departamentos de Dirección Financiera y Economía. Así lo ha informado la escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra.

Campa estará basado en el campus del IESE en Madrid, desde donde combinará la docencia con la investigación. El profesor Campa cierra así una etapa de más de seis años al frente del regulador bancario europeo con sede en París, en la que ha afrontado retos clave como la digitalización del sector, el desarrollo de la regulación en materia ESG y la resiliencia financiera postpandemia.

"Ha sido un honor servir a Europa en un momento crucial para su arquitectura financiera. Vuelvo al IESE con entusiasmo, agradecido por la oportunidad de retomar mi vocación académica y contribuir a la formación de los líderes que impulsarán el futuro del sector", ha señalado Campa.

Su reincorporación representa un refuerzo para el Centro Internacional de Finanzas (CIF) del IESE, desde el cual la escuela impulsa proyectos estratégicos en ámbitos como la regulación bancaria, los mercados de capitales y las finanzas sostenibles.

Doctor y máster en Economía por la Universidad de Harvard, José Manuel Campa fue secretario de Estado de Economía entre 2009 y 2011 y ha trabajado como consultor para organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Europea (CE).

A lo largo de su carrera ha sido también profesor en la Universidad de Harvard, la Universidad de Columbia y la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York.