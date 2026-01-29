Agencias

José Manuel Campa vuelve al IESE como profesor ordinario de Finanzas y Economía tras presidir la EBA

Guardar

José Manuel Campa, hasta ahora presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), se reincorpora al claustro del IESE Business School a partir de este mes de enero como profesor ordinario de los Departamentos de Dirección Financiera y Economía. Así lo ha informado la escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra.

Campa estará basado en el campus del IESE en Madrid, desde donde combinará la docencia con la investigación. El profesor Campa cierra así una etapa de más de seis años al frente del regulador bancario europeo con sede en París, en la que ha afrontado retos clave como la digitalización del sector, el desarrollo de la regulación en materia ESG y la resiliencia financiera postpandemia.

"Ha sido un honor servir a Europa en un momento crucial para su arquitectura financiera. Vuelvo al IESE con entusiasmo, agradecido por la oportunidad de retomar mi vocación académica y contribuir a la formación de los líderes que impulsarán el futuro del sector", ha señalado Campa.

Su reincorporación representa un refuerzo para el Centro Internacional de Finanzas (CIF) del IESE, desde el cual la escuela impulsa proyectos estratégicos en ámbitos como la regulación bancaria, los mercados de capitales y las finanzas sostenibles.

Doctor y máster en Economía por la Universidad de Harvard, José Manuel Campa fue secretario de Estado de Economía entre 2009 y 2011 y ha trabajado como consultor para organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Europea (CE).

A lo largo de su carrera ha sido también profesor en la Universidad de Harvard, la Universidad de Columbia y la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fecoam y Proexport apoyan la protesta de los agricultores con un reparto gratuito de fruta y verdura de temporada

Varios camiones de empresas agrícolas han distribuido alimentos frescos entre los asistentes a la manifestación celebrada en la Plaza Belluga, en solidaridad con el sector primario y para denunciar los cambios previstos en las normativas europeas y acuerdos internacionales

Fecoam y Proexport apoyan la

Sumelzo traslada al Senado que no podrá acudir el día 6 porque sigue de viaje oficial y será citada la semana siguiente

La comparecencia de Susana Sumelzo ante la Comisión Koldo se pospone nuevamente debido a compromisos oficiales, mientras aumenta la presión del PP por aclarar el papel de su sociedad familiar en operaciones financieras bajo investigación en el caso SEPI

Sumelzo traslada al Senado que

La Xunta publica la convocatoria de ayudas para proyectos de acción humanitaria en el exterior para 2026

El Diario Oficial de Galicia difunde la orden que regula las subvenciones anuales destinadas a ONGD para el desarrollo de iniciativas solidarias, con un fondo de 700.000 euros y un plazo de solicitud de un mes a partir de este viernes

Infobae

CEOE rechaza el incentivo fiscal ligado al SMI por ser una "fórmula trilera" con requisitos "inalcanzables"

Las organizaciones empresariales han calificado de insuficiente y restrictiva la propuesta fiscal del Gobierno destinada a compensar el incremento salarial, señalando que las condiciones de acceso discriminan a la mayoría del tejido productivo y excluyen a numerosos sectores clave

CEOE rechaza el incentivo fiscal

Localizado el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia en Castell de Ferro

Una vecina de 62 años fue hallada muerta en la Rambla de los Hileros tras ser reportada desaparecida, la autopsia esclarecerá los motivos del deceso ya que no se observaron lesiones aparentes según la Guardia Civil

Localizado el cuerpo sin vida