Agencias

Indra busca avanzar en la fusión con EM&E en medio de las dudas de Moncloa y la batalla con General Dynamics

El consejo de Indra debatirá el acercamiento con Escribano Mechanical & Engineering bajo presión del Ejecutivo, mientras General Dynamics intensifica acciones legales por contratos estatales, cuestionando el equilibrio en el sector español de la defensa y la estabilidad empresarial

Guardar

El respaldo de Amber Capital, el cuarto mayor accionista de Indra con el 7,24% del capital, ha sumado presión al consejo de administración para avanzar en el proceso de fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), mientras persisten las dudas desde el Ejecutivo sobre el rumbo de la compañía. Tal como reportó Europa Press y han recogido medios como ‘Expansión’ y ‘El Confidencial’, Amber Capital sostiene que tanto Indra como EM&E deben coordinar sus estrategias con el fin de consolidar un referente nacional en el sector de la defensa, según manifestó el consejero delegado de Amber Capital, Camilio Azzouz, en ‘Cinco Días’, publicación perteneciente al grupo Prisa, donde Amber es el principal accionista. El consejo de administración está convocado este jueves para analizar el avance de la fusión, en un contexto marcado por el escrutinio del Gobierno respecto a la operación.

Según informó Europa Press, el proceso de integración de Indra y EM&E se lleva a cabo bajo el formato de fusión por absorción, siendo un punto clave la valoración final de EM&E para definir el canje de acciones y el impacto en la estructura accionarial de Indra. Actualmente, el Gobierno es el mayor accionista, con un 28% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), seguido por EM&E, que posee el 14,3%. Además, existen conflictos de interés dado que Ángel Escribano, presidente de Indra, y Javier Escribano, presidente de EM&E y consejero dominical en Indra, comparten la propiedad sobre EM&E, circunstancia que ha generado inquietudes sobre la gobernanza y el control empresarial en la mayor firma de defensa del país.

En el inicio del proceso de integración, el Gobierno apoyaba la operación, pero actualmente evalúa su conveniencia ante el temor de perder la capacidad de control sobre Indra, especialmente en una coyuntura internacional caracterizada por tensiones geopolíticas. La operación enfrenta múltiples alternativas, que serán consideradas durante la reunión del consejo, incluyendo escenarios distintos al de la absorción directa. De acuerdo con medios como ‘Expansión’ y ‘El Confidencial’, estas alternativas buscan asegurar la continuidad de los intereses públicos y la estabilidad en la propiedad y gestión de la empresa.

Simultáneamente, el consejo está marcado por la litigiosidad que involucra a General Dynamics a través de su filial Santa Bárbara Sistemas. Europa Press ha detallado que Santa Bárbara inició un proceso judicial contra la concesión de contratos estatales y créditos destinados a la alianza entre Indra y EM&E. El Tribunal Supremo ha aceptado tramitar un recurso contencioso-administrativo para estudiar la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0% de interés, que fueron otorgados para la prefinanciación de los principales programas de artillería dentro de la estrategia de modernización militar diseñada por el Ministerio de Defensa.

En detalle, los créditos discutidos fueron otorgados para programas de obuses de ruedas, con un monto de 1.181 millones de euros, y para obuses de cadenas, con 1.821 millones de euros. Más allá de cuestionar la prefinanciación, Santa Bárbara ha confirmado que tomará medidas ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, buscando anular los contratos adjudicados a la unión temporal de empresas entre Indra y EM&E. El conjunto de los contratos adjudicados mediante dicha unión asciende a 7.240 millones de euros, de los cuales casi 2.686 millones corresponden al programa de obuses de ruedas y 4.554 millones al de cadenas, cifras manejadas por Europa Press y recogidas en diversos medios económicos.

La disputa entre estas compañías se remonta al año anterior, cuando Indra planteó la compra de la fábrica de Trubia en Asturias a General Dynamics, propuesta que fue rechazada categóricamente por la multinacional estadounidense. Las diferencias han derivado hacia nuevos frentes, incluyendo acusaciones de espionaje industrial por parte de Santa Bárbara contra Indra. Según relataron fuentes a Europa Press, el director jurídico de Indra, Ángel de Álvaro, quien previamente trabajaba en Santa Bárbara, estaría implicado en el incidente, lo que ha provocado tensiones internas adicionales dentro de la organización.

El contexto de estos acontecimientos exhibe un equilibrio delicado entre los intereses empresariales, el peso de la participación pública y las pugnas judiciales que afectan a la industria de defensa en España. Los próximos pasos del consejo de administración de Indra, bajo la presión de accionistas, organismos públicos y competidores internacionales, se presentan como determinantes para el futuro inmediato del sector, de acuerdo a lo publicado por Europa Press y otros medios citados.

Temas Relacionados

IndraFusiónEscribano Mechanical EngineeringGeneral DynamicsGobiernoEspañaDefensaSanta Bárbara SistemasSociedad Estatal de Participaciones IndustrialesAmber CapitalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

CAF mantiene el título a Senegal y sanciona a su seleccionador y a los jugadores Ndiaye, Sarr, Achraf y Saibari

El órgano disciplinario de la Confederación Africana de Fútbol aplicó suspensiones y multas a representantes y federaciones de Senegal y Marruecos tras los disturbios registrados en la última final continental, argumentando “violaciones probadas del Código Disciplinario”

CAF mantiene el título a

Honor Magic8 Lite llega con autonomía para 3 días, alta resistencia ante caídas y cámara de 108 MP

Diseñado para quienes buscan durabilidad, el modelo apuesta por materiales reforzados, impermeabilidad superior y batería de silicio y carbono, además de innovar con funciones impulsadas por inteligencia artificial y una pantalla de alta resolución compatible con millones de colores

Honor Magic8 Lite llega con

La estadounidense Serena Williams arroja incertidumbre sobre su regreso a las pistas

Mientras disfruta de su familia y bromea sobre su nueva rutina, la leyenda del tenis rehúye confirmar planes, dejando en duda ante la prensa cualquier posibilidad de reintegrarse a la competencia profesional tras su retiro

La estadounidense Serena Williams arroja

Más de 200 personas se encuentran sin suministro eléctrico en Jimena y San Roque por el temporal

Fuertes lluvias y vientos intensos han dejado a decenas de familias del Campo de Gibraltar sin luz, provocado desalojos en zonas rurales y han mantenido más de veinte carreteras bloqueadas, especialmente en la provincia de Cádiz, según fuentes oficiales

Más de 200 personas se

El Rey defiende una mayor presencia de mujeres en organismos multilaterales como "inversión" en su legitimidad

El Rey defiende una mayor