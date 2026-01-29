Hamás pide "medidas prácticas" a los once países que condenan la demolición de la sede de UNRWA en Jerusalén

Hamás ha ampliado su solicitud a los gobiernos de España, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Japón, Noruega, Portugal y Reino Unido, instándoles a adoptar más que una postura diplomática frente a la demolición de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este, cometida por Israel. El grupo palestino reclama que estos países implementen “medidas prácticas” para ejercer presión sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu, y así asegurar la reanudación de la asistencia humanitaria gestionada por la UNRWA en territorios palestinos, según informó Europa Press.

Europa Press detalló que Hamás valoró positivamente la condena emitida este miércoles por los once países involucrados –nueve de ellos europeos más Canadá y Japón–, pero insistió en que expresar preocupación no resulta suficiente ante lo que el movimiento denomina “catástrofe humanitaria” en Cisjordania y la Franja de Gaza. En su comunicado, Hamás sostiene que esta crisis ha sido generada por “la ocupación y su gobierno fascista, liderado por el criminal de guerra Netanyahu, buscado por el Tribunal Penal Internacional (TPI)”, según sus palabras consignadas por Europa Press.

En el mismo comunicado, Hamás extendió su llamamiento al resto de la comunidad internacional, instando a más gobiernos a adoptar posturas similares que no solo condenen el accionar israelí, sino que también contribuyan a aumentar la presión para que Israel cese “sus medidas y agresiones contra la UNRWA” y permita que la Agencia cumpla su mandato humanitario conforme a las directrices de Naciones Unidas, sin limitaciones ni condicionamientos, publicó Europa Press.

La declaración surge en el marco de un comunicado conjunto presentado por los ministros de Relaciones Exteriores de los once países señalados. Según reportó Europa Press, los funcionarios expresaron su “profunda preocupación” y una “enérgica condena” por la demolición de las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este, calificada en el texto oficial como un “acto sin precedentes” y una “medida inaceptable” que atenta contra la capacidad operativa del organismo internacional.

El comunicado diplomático llama al gobierno israelí a respetar las obligaciones derivadas del derecho internacional, instándolo a “garantizar la protección e inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas” conforme a la Carta de la ONU y la Convención General. “Hacemos un llamamiento al Gobierno de Israel, miembro de Naciones Unidas, para que detenga todas las demoliciones”, añaden los ministros en el documento reproducido por Europa Press.

Además del reclamo hacia Israel, los gobiernos firmantes manifestaron su “pleno apoyo” a la labor de la UNRWA, describiendo la misión de la Agencia como “indispensable” para la provisión de servicios esenciales y asistencia humanitaria destinada a la población palestina en los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este. Europa Press indicó que la declaración subraya el rol de la organización como proveedora principal de asistencia sanitaria y educativa para millones de personas en la región, con particular énfasis en Gaza.

En el mismo texto, los ministros sostienen que la UNRWA “debe poder operar sin restricciones”, destacando la necesidad de asegurar la continuidad de sus servicios humanitarios en el marco de su mandato internacional. La tensión ha crecido tras la demolición de la sede de este organismo, evento que ha incrementado la preocupación sobre el futuro de la asistencia a la población palestina y ha generado un renovado debate internacional sobre el cumplimiento de los compromisos humanitarios en los territorios ocupados, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.