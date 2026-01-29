Google integra Gemini en Maps con una navegación mejorada para peatones y ciclistas

La opción de activar la modalidad manos libres mientras se utiliza Google Maps ahora se encuentra disponible no solo para quienes conduzcan, sino también para quienes prefieran recorrer la ciudad a pie o en bicicleta. Según informó Google a través de un comunicado recogido por diferentes medios, la integración de Gemini, su asistente de inteligencia artificial, en la aplicación de mapas amplía el rango de usuarios que pueden recibir orientación en tiempo real y acceder a sugerencias adaptadas durante sus desplazamientos.

Tal como anunció la compañía en su más reciente actualización, los peatones cuentan con la posibilidad de interactuar directamente con Gemini para preguntar detalles relativos a la zona donde se encuentran o consultar por comercios y restaurantes en su trayecto. Además, el asistente puede modificar la ruta en función de las preferencias indicadas por el usuario. Google detalló que este enfoque permite a los usuarios “conocer mejor una ruta o descubrir tesoros ocultos en su zona”.

El medio que difundió la información señaló que los ciclistas también se benefician de nuevas funciones en esta integración. Ahora es posible consultar mediante voz cuánto tiempo falta para alcanzar un destino o notificar a un contacto sobre cualquier incidencia, sin tener que retirar la atención de la vía o soltar el manillar. Estas herramientas buscan brindar mayor seguridad y comodidad a quienes optan por la bicicleta como medio de transporte. El sistema reconoce comandos y mensajes durante el trayecto, manteniendo la funcionalidad de forma fluida y dinámica.

La iniciativa se presenta como parte de la estrategia de Google para ampliar el alcance de la inteligencia artificial en distintas aplicaciones y servicios cotidianos. Según publicó la propia compañía, la actualización de Google Maps que incorpora Gemini sigue el mismo camino que otros lanzamientos recientes de la IA en el ecosistema de Google, como las mejoras habilitadas en Gmail, el navegador Chrome o Google Calendar. Estas integraciones consisten en la incorporación de asistencia personalizada, procesamiento de información en tiempo real y sugerencias relevantes según el contexto y la interacción del usuario.

Google enfatizó que la interacción conversacional con Gemini dentro de Maps no estaba disponible previamente para recorridos a pie o en bicicleta, dado que anteriormente la función de asistente solo operaba en trayectos en vehículo. El cambio ahora permite aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial en cualquier modalidad de desplazamiento. Desde la compañía subrayaron que estas opciones contribuyen a una experiencia más versátil y ajustada a las necesidades de cada usuario.

Además, el informe recogido por el medio especializado explicó que Gemini en Google Maps no se limita a responder consultas básicas, sino que puede adaptar recomendaciones según los intereses manifestados durante la conversación. Por ejemplo, si un usuario pregunta por cafeterías con terraza en su ruta o sugiere buscar espacios verdes, Gemini ofrece alternativas que cumplen con esos criterios y los integra en el itinerario del mapa.

La expansión de la inteligencia artificial, según explicaron desde Google, responde a una demanda creciente de personalización y eficiencia en las herramientas digitales. El objetivo principal, según detalló el comunicado, radica en facilitar los desplazamientos urbanos y optimizar el tiempo de quienes utilizan el servicio, sin perder de vista la seguridad y el acceso sencillo a información relevante. La facilidad para consultar datos de la zona, encontrar negocios locales o resolver dudas sobre el recorrido pretende ofrecer una experiencia más completa dentro de la aplicación.

Finalmente, la actualización representa un paso adelante en la integración de tecnologías inteligentes en aplicaciones de navegación y movilidad diaria. El anuncio de Google sugiere que la compañía continuará explorando formas de expandir el alcance de Gemini y su IA a otros productos, buscando una experiencia conectada y personalizable en todo su ecosistema de servicios.