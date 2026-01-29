Google actualiza Gemini en Chrome con capacidades de agentes desde una nueva barra lateral

La función de Inteligencia Personal, inicialmente habilitada solo en la aplicación móvil de Gemini, ahora se incorpora al navegador Chrome y permite vincular servicios como Gmail, Fotos y YouTube para que la inteligencia artificial genere respuestas ajustadas al usuario. Según informó Europa Press, los usuarios disponen de la opción de activar o desactivar dicha función de acuerdo a sus preferencias en materia de privacidad y personalización, ampliando así el rango de gestión sobre sus datos personales directamente desde el navegador.

El medio Europa Press detalló que Google presentó una actualización de Gemini en Chrome que introduce una barra lateral innovadora. Desde esta barra, los usuarios pueden acceder a las funciones del asistente de inteligencia artificial en cualquier pestaña, con la promesa de optimizar tareas y reducir interrupciones en la actividad diaria. La nueva barra lateral establece acceso instantáneo a varias utilidades: gestión de compromisos, elaboración de listas o búsqueda contextual, todo sin abandonar la página consultada.

Dentro de las novedades, Europa Press consignó que el generador de imágenes por inteligencia artificial, Nano Banana, queda integrado en esta barra lateral. El usuario puede dar instrucciones por chat y recibir composiciones visuales generadas al hilo de la conversación, lo que atiende necesidades tanto informativas como creativas. Este tipo de IA ya había tenido presencia en otras herramientas de Google, y ahora se incorpora de forma nativa en el ecosistema de Chrome.

Otra herramienta mencionada por Europa Press en esta actualización es la navegación automática, dirigida en primera instancia a suscriptores de los planes AI Pro y Ultra en Estados Unidos. Esta funcionalidad extiende el tradicional autocompletado del navegador, añadiendo una capa de automatización orientada a usuarios interesados en comparar precios de hoteles y vuelos, completar formularios, gestionar suscripciones o consultar facturas. La idea es que la inteligencia artificial no solo recuerde contraseñas o datos bancarios, sino que ayude a evaluar opciones y acotar procesos, incluso proporcionando códigos de descuento relevantes para el usuario.

Europa Press explicó que Gemini también admite integración directa con aplicaciones conectadas como Calendar, Gmail, YouTube, Google Shopping y Google Flights. De este modo, si el usuario prepara un viaje o un evento, Gemini extrae información de Gmail para, por ejemplo, recordar detalles de una invitación, y la utiliza para sugerir vuelos o productos relacionados. Esta funcionalidad permite trabajar con información interrelacionada, mejorando la experiencia de navegación y organización en el entorno digital.

De acuerdo con información difundida por Europa Press, todas las novedades que acompañan a esta actualización —incluida la funcionalidad de generación de imágenes, la inteligencia personal ampliada y la navegación automática— están en fase inicial. Por mientras, el acceso se restringe a equipos con Windows, macOS y Chromebook Plus en Estados Unidos. La firma no ha detallado un cronograma específico para su expansión internacional, ni ha manifestado plazos para su implementación en otras plataformas o sistemas operativos.

Por último, Europa Press informó que Google enmarca estas mejoras en un esfuerzo más amplio por expandir la inteligencia artificial en sus servicios digitales, replicando estrategias vistas en Gmail y en funciones de AI Overviews. La compañía sustenta su apuesta en la búsqueda de eficiencia, personalización y automatización de tareas cotidianas, y planea analizar la respuesta de los usuarios antes de decidir pasos adicionales con Gemini en Chrome.