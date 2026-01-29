Fecoam y Proexport apoyan la protesta de los agricultores con un reparto gratuito de fruta y verdura de temporada

Tres camiones procedentes de cerca de veinte empresas agrícolas, en su mayoría cooperativas, se desplazaron hasta la Plaza Belluga de Murcia para distribuir gratuitamente más de veinte palets de frutas y verduras frescas, como gesto de respaldo a las movilizaciones del sector primario contra los recortes previstos en la Política Agrícola Común (PAC) y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, según informó el medio que cubrió el evento.

Durante la jornada, los asistentes a la protesta nacional convocada por UPA, Asaja y COAG recibieron productos de temporada —incluyendo brócoli, apio, pomelo y diferentes cítricos— con la colaboración de las cooperativas agroalimentarias Fecoam y Proexport. El acto de reparto se enfocó en visibilizar las preocupaciones de agricultores y ganaderos ante las consecuencias que los cambios normativos y comerciales europeos pueden acarrear para sus actividades, detalló la misma fuente.

De acuerdo con el medio citado, la iniciativa de Fecoam y Proexport se enmarcó en un contexto de movilización a escala nacional. Agricultores y productores del país manifestaron su desacuerdo tanto con los recortes planteados por la futura PAC como con las condiciones del tratado UE-Mercosur, al considerar que ambas medidas suponen una amenaza para la viabilidad económica y competitiva del sector agrícola español. La protesta en Murcia coincidió con otras realizadas en diferentes puntos del territorio nacional.

El reparto de alimentos frescos sirvió, además, para establecer un canal de comunicación directo entre productores y población local. Según publicó el medio, tanto grandes como pequeños agricultores participaron activamente en el evento, remarcando la importancia de mantener el acceso a mercados justos y salvaguardar su modelo productivo tradicional. Voceros de las cooperativas presentes señalaron que los actos de este tipo pretenden evidenciar la relevancia social y económica del sector primario en toda la región.

En paralelo a la distribución de productos, las organizaciones convocantes expusieron sus argumentos en contra de las nuevas directrices europeas. Según consignó la fuente, los representantes del sector denunciaron que las exigencias administrativas, los recortes de ayudas y la competencia asimétrica con países extraeuropeos generan incertidumbre y perjudican a los productores nacionales.

El medio que cubrió la manifestación detalló que la presencia de los camiones y el reparto solidario de frutas y verduras permitieron a los asistentes conocer de primera mano las variedades de temporada cultivadas localmente, a la vez que ponían de manifiesto la calidad de la producción regional. La actividad obtuvo una amplia respuesta tanto de manifestantes como de ciudadanos que se acercaron a la plaza para apoyar la causa y recibir los productos ofrecidos.

A lo largo de la protesta, portavoces de Fecoam y Proexport insistieron en la necesidad de revisar los acuerdos internacionales y la política agraria europea, argumentando que el modelo actual amenaza la estabilidad y continuidad de numerosos pequeños y medianos productores. El medio indicó que los organizadores hicieron un llamado a las autoridades comunitarias y nacionales para que se escuche al sector y se promueva un marco normativo y comercial más equitativo.

La acción visibilizó además el valor añadido de las cooperativas agroalimentarias en la estructuración del tejido agrícola regional. Según subrayaron las fuentes consultadas por el medio, la unión de las diferentes entidades permitió coordinar el aporte de productos y garantizar que la distribución llegara a un amplio colectivo de asistentes y ciudadanos.

El evento en la Plaza Belluga fue uno de los puntos neurálgicos en la jornada de protestas a nivel nacional, donde el reparto simultáneo de alimentos y la reivindicación de políticas agrarias más justas formaron parte de una estrategia común del sector para llamar la atención pública y política sobre los retos que enfrentan los productores en la actualidad.