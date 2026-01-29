El Gobierno "jamás defenderá un acuerdo que perjudique" los intereses de Navarra y ve Mercosur como "oportunidad"

Las reuniones del Consejo Agrario de Navarra han servido para que representantes del Gobierno y del sector agrario aborden inquietudes relacionadas con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Según informó Europa Press, la presidenta de Navarra, María Chivite, destacó que estas instancias han permitido un diálogo continuo, donde las propuestas y preocupaciones del sector se trasladan tanto al propio Ejecutivo autonómico como al Gobierno central y a las instituciones europeas en las que Navarra tiene representación. En medio de estas discusiones, el debate sobre el acuerdo de libre comercio con Mercosur se ha centrado en la necesidad de proteger los intereses regionales y garantizar la seguridad sanitaria y productiva.

Chivite afirmó en el Parlamento de Navarra que el gobierno foral jamás respaldará un acuerdo que perjudique los intereses de la región, a sus sectores estratégicos o que pueda suponer un riesgo para la salud pública. De acuerdo con Europa Press, la presidenta subrayó que, aunque defiende el acuerdo con Mercosur como cualquier otro que se firme en Europa, su posición siempre dependerá del cumplimiento de garantías estrictas que beneficien a los sectores productivos navarros.

Durante una intervención ante el Parlamento, Chivite explicó que la región mantiene una balanza comercial positiva con los países del Mercosur, interpretando este hecho como una oportunidad. Según publicó Europa Press, insistió en la importancia de establecer controles y normas claras y justas, que no solo defiendan los intereses locales, sino que además garanticen la seguridad sanitaria en el ámbito ciudadano. La jefa del Ejecutivo remarcó que toda negociación internacional debe avanzar contando con el acuerdo de los sectores clave para el desarrollo regional y teniendo en cuenta el interés general.

En relación con las preocupaciones expresadas por las organizaciones agrarias, Chivite aseguró que el Gobierno comprende la inquietud generada por este tipo de tratados de libre comercio. Según detalló Europa Press, la presidenta señaló que comparte la necesidad de evitar cualquier forma de competencia desleal y reiteró el compromiso con el diálogo fluido entre la administración y el sector primario, poniendo en valor las numerosas reuniones mantenidas durante la legislatura en el marco del Consejo Agrario.

Dirigiéndose al grupo parlamentario Contigo-Zurekin, Chivite se refirió a su postura crítica frente al acuerdo y a la intervención de su portavoz, Carlos Guzmán. De acuerdo con la información de Europa Press, la presidenta rechazó la polarización del debate político y subrayó que, si bien el Parlamento y el Gobierno pueden adoptar posiciones sobre tratados internacionales, carecen de competencias directas para decidir sobre ellos.

Por su parte, Guzmán expresó durante el pleno que el Ejecutivo autónomo debería liderar la oposición a este tratado en defensa del campo navarro y en representación del interés general de la comunidad. Según reportó Europa Press, el parlamentario calificó el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur como un giro a favor de políticas neoliberales, alegando que supone un perjuicio para el sector primario europeo y nacional frente al sector industrial, lo que a su juicio resulta inaceptable.

El debate parlamentario pone de manifiesto tanto la percepción de oportunidad comercial existente entre la región y Mercosur como las preocupaciones por los posibles efectos sobre la producción local y la salud. Europa Press consignó que Chivite defendió que cualquier pacto internacional ha de respetar los intereses estratégicos de Navarra y contar con salvaguardas que eviten impactos negativos, insistiendo en la importancia de reglas de juego transparentes y en la defensa de un marco que permita una competencia justa, especialmente en sectores sensibles como el agroalimentario.

El Ejecutivo regional mantiene el compromiso de trasladar las inquietudes del sector a niveles superiores de decisión y sostiene la vía del diálogo con todos los implicados. Europa Press recoge que las reuniones mantenidas hasta ahora constituyen la base de una interlocución permanente destinada a buscar fórmulas que minimicen los riesgos y maximicen las oportunidades derivadas del acuerdo con Mercosur.

En el transcurso del pleno, la presidenta recordó que la región tiene un papel activo en las instituciones europeas, pero reiteró la limitación competencial sobre este tipo de tratados internacionales por parte de las autoridades autonómicas. Europa Press detalló que, aunque pueden expresar posicionamientos políticos, la competencia relativa a la firma o ratificación de acuerdos comerciales corresponde a instancias estatales y comunitarias.