El campo saca músculo en su protesta y demanda que no lleguen a los supermercados "productos llenos de mierda"

El sector agrario ha sacado "músculo" este jueves en la protesta que han protagonizado las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA a nivel nacional, donde más de una treintena de provincias ha salido a la calle para denunciar los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur.

El presidente de COAG-IR, José Miguel Marín, ha lanzado un mensaje al respecto, dejando claro que son los defensores del "interés de los consumidores, de que no los engañen, de que no les traigan a los lineales productos llenos de mierda y que no puedan seguir alimentándose con la salubridad alimentaria que tenemos".

En un contacto con los medios, Marín ha advertido que "no vamos a consentir que nos corten el agua, nos recorten la PAC, que acaben con las miles de familias que vivimos de esta digna profesión".

Las tres organizaciones han coincidido en calificar la jornada de "rotundo éxito", ya que "ha superado todas nuestras expectativas", ha confesado Marín, que ha dicho que han acudido más vehículos de los que estaban previstos, cuya cifra oscilaba entre 2.000 y 2.500.

Ha demandado que las administraciones escuchen a las organizaciones agrarias "a todos los niveles, porque no hacemos esto porque no tenemos otra cosa que hacer, sino porque el sector agrario necesita respuestas ya, porque hemos hecho muchas movilizaciones".

Ha lanzado, asimismo, una crítica a la "gobernanza de la Unión Europea, que ha decidido que el sector primario no es estratégico, que producir alimentos no es necesario, porque van a venir de terceros países y esto no los vamos a consentir".

Por su parte, el secretario general de UPA, Marcos Alarcón, ha celebrado la respuesta "masiva y ejemplar" de agricultores y ganaderos en respaldo de las reivindicaciones que han planteado: "acuerdos comerciales justos, presupuesto suficiente para la PAC, garantía de agua, defensa del trasvase, garantía y disponibilidad de agua a un precio suficiente, moratoria en el acceso del agua a los acuíferos o acceso a los jóvenes", entre otras.

Pero ha demandado, igualmente, "una respuesta de las administraciones a la altura de la movilización que se está produciendo hoy aquí en la Región de Murcia y en el conjunto del país, para abordar los problemas, las incertidumbres, los riesgos que amenazan el presente y el futuro de la actividad agraria en Murcia y en el conjunto de España y de Europa".

Desde Asaja, su secretario general Alfonso Gálvez ha tachado de "erróneas y dañinas" las políticas de la UE, ya que "no tienen en cuenta las necesidades del sector y, lo que es más grave, sin tener en cuenta lo que dicta el Parlamento Europeo".

En la Región de Murcia, ha manifestado, "tenemos un potencial agrícola muy importante que se puede ver perjudicado y truncado con estas políticas".

La protesta protagonizada por el campo murciano, ha advertido, "es una pequeña parte de lo que supone y lo que mueve el sector agrario en la Región de Murcia, el peso tan importante que tiene la agricultura y la relevancia como sector estratégico, dado que facilita el suministro de alimentos sanos y seguros de calidad a toda la población, tanto española como de la Unión Europea, y eso está en juego con la deriva que están tomando las políticas comerciales de la Unión Europea".

Por ello, ha reclamado una "protección al sector, pero ya estamos sufriendo un grave daño con lo que supone la entrada masiva de productos de Marruecos, Egipto o Sudáfrica sin que la UE, ni las autoridades nacionales tomen medidas para evitar esta competencia desleal que tanto daño está haciendo".

Ha reivindicado también "la garantía de agua para poder seguir regando" en el sureste español, ya que "se nos amenaza con ese recorte en el trasvase Tajo-Segura" y que se creen "las condiciones adecuadas para que exista un relevo generacional que dé continuidad a esta importante labor que hacen los agricultores y ganaderos de suministrar alimentos sanos y seguros".

