Egipto confirma la retención de cuatro nacionales a bordo de un barco en Irán

Una grabación difundida en redes sociales por el diario estatal egipcio ‘Al Ahram’ muestra a un individuo que se identifica como oficial naval y que afirma haber sido arrestado junto a tres compatriotas en diciembre, bajo acusaciones de contrabando que él niega. El video expone que la tripulación fue llevada a Irán, donde enfrentó una multa colectiva de 14 millones de dólares (11,7 millones de euros). Según las declaraciones del detenido, la falta de pago implicaría permanecer en prisión.

El Ministerio de Exteriores de Egipto confirmó este miércoles la presencia de cuatro ciudadanos egipcios en una embarcación retenida por las autoridades iraníes en Bandar Abbas, al sur de Irán. Dicho ministerio ordenó actuaciones inmediatas a su legación diplomática para proporcionar asistencia consular a los detenidos, con el objetivo de lograr su pronta liberación y su retorno seguro, según consignó la agencia oficial y las plataformas digitales del Ministerio.

En el comunicado, el titular de Asuntos Exteriores, Badr Abdelati, instruyó al Sector Consular y al Departamento de egipcios en el extranjero para que sigan de cerca el caso. Las autoridades recibieron la orden de aplicar todas las medidas necesarias y salvaguardar la seguridad de los cuatro nacionales implicados, reportó el Ministerio de Exteriores egipcio. Esta instrucción incluye un monitoreo constante y contactos directos con las instituciones iraníes relevantes para mediar en la situación.

De acuerdo con la comunicación oficial, el viceministro Hadad el Gohary confirmó que los cuatro egipcios se encontraban en el buque Rim al Jalij. El barco resultó interceptado frente a la costa de la isla iraní de Qeshm antes de su traslado al puerto de Bandar Abbas, lugar donde permanecen los detenidos, según publicó el Ministerio egipcio.

El Ministerio detalló que la Sección de Intereses de Egipto en Teherán, a modo de representación oficial, recibió la instrucción de comunicarse sin demora con las autoridades iraníes competentes. A su vez, un miembro de la delegación consular fue designado para trasladarse de inmediato al puerto de retención, proporcionando allí apoyo consular y jurídico a los egipcios, detalló el comunicado. El objetivo inmediato consiste en asistir legalmente a los detenidos y gestionar los trámites necesarios para agilizar su liberación y repatriación.

La intervención diplomática egipcia se activó tras la difusión mediática y en redes sociales de testimonios e imágenes de algunos de los marineros implicados. Según añadió ‘Al Ahram’, el hombre presente en el video sostuvo que la tripulación enfrentó cargos de contrabando originados en diciembre, pero negó las acusaciones. Allí mismo se informó que la multa impuesta ascendió a los 14 millones de dólares, cantidad que, en caso de no pagarse, derivaría en penas de cárcel para los involucrados.

El Ministerio egipcio ha reiterado su compromiso con la protección de sus nacionales en situación de vulnerabilidad en el extranjero y expresó que mantiene el seguimiento y los contactos permanentes con autoridades iraníes a través de sus canales consulares, consignó la agencia oficial egipcia. No se han proporcionado detalles adicionales sobre los motivos de la detención ni sobre la situación judicial de los cuatro marinos.

Las familias de los detenidos han pedido apoyo a las autoridades competentes y una resolución expedita para evitar que los trabajadores del sector marítimo afronten consecuencias prolongadas por sanciones económicas, citó el diario estatal. El caso sigue bajo seguimiento por parte de los departamentos consulares y de egipcios en el exterior, según las fuentes oficiales consultadas por los medios egipcios.