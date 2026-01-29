Ecopetrol evalúa exportar petróleo por Coveñas para sortear la subida de tarifas de Ecuador

Ecopetrol enfrenta el desafío de buscar nuevas rutas de exportación de petróleo ante el impacto económico provocado por el incremento sustancial en las tarifas impuestas por Ecuador en el transporte de crudo colombiano. Según lo reportó El País, este escenario ha llevado a la compañía estatal a evaluar alternativas logísticas orientadas a mantener el flujo internacional de sus operaciones y reducir riesgos de interrupción en sus envíos hacia el Caribe. La implementación de la medida ecuatoriana, que multiplicó la tarifa casi por diez, obliga a la petrolera a contemplar opciones que incluyen el uso de camiones y posibles cambios en las infraestructuras actuales.

Tal como consignó El País, la semana pasada Ecuador decidió aplicar un aumento del 900% en la tarifa para trasladar petróleo colombiano a través de su oleoducto, lo que elevó el coste de 2,7 dólares por barril a casi 30 dólares. Esta decisión surge como respuesta a una medida adoptada por Colombia previamente, que había suspendido la venta de energía a Ecuador. Frente a este escenario, Ecopetrol transporta actualmente alrededor de 30.000 barriles diarios de crudo por infraestructura ecuatoriana, cifra que se ve seriamente afectada por la nueva carga tarifaria.

Ante la coyuntura, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, comunicó mediante un video difundido en plataformas sociales que la integridad del negocio internacional de la empresa depende de la evaluación urgente y puesta en marcha de rutas alternativas. Una propuesta bajo revisión contempla reactivar el flujo de crudo a través de instalaciones ubicadas en Babillas, Guadúas y Vasconia, lo que permitiría el traslado hasta el Oleoducto Central y, desde allí, su envío final al puerto colombiano de Coveñas. Esta alternativa requiere trasladar el petróleo en aproximadamente 150 camiones hasta la red de oleoductos, lo que según explicó Roa, implica un despliegue logístico considerable.

En cuanto a los términos económicos, El País explica que la tarifa de transporte en esta modalidad oscilaría entre 12 y 15 dólares por barril, manteniéndose significativamente por debajo de la nueva tarifa impuesta por Ecuador, aunque con una demanda logística y operativa superior al método actual. El uso intensificado de camiones añade complejidad y desafíos operativos, pero resulta más viable financieramente para Ecopetrol en las circunstancias actuales.

Otra de las vías que Ecopetrol examina es la posible reactivación del Oleoducto Transandino, que conecta reservas situadas en el suroccidente colombiano con la costa Pacífica. Sin embargo, según detalló la petrolera a El País, esta opción implicaría una inversión de cerca de 20 millones de dólares (16 millones de euros) y requeriría un proceso prolongado. La empresa estima que reactivar esta infraestructura demandaría varios meses, sobre todo debido a la necesidad de intervenciones técnicas en una zona identificada con alto riesgo por conflictos de seguridad.

Para considerar el uso del oleoducto Transandino, Ecopetrol señaló que debe cumplir una serie de exigencias ambientales, incluyendo la realización de estudios de viabilidad técnica, ambiental y económica. Uno de los aspectos centrales consiste en evitar cualquier afectación a las comunidades indígenas Awá que habitan la región por donde se extiende el trazado. El presidente de la petrolera aseguró a El País que estas condiciones resultan imprescindibles para avanzar en cualquier plan de reactivación de la infraestructura.

De acuerdo con la información recopilada por El País, la decisión ecuatoriana de modificar las tarifas de tránsito de petróleo representa una medida de reciprocity ante la suspensión de la venta de energía que Colombia había impuesto hacia Ecuador. Este conflicto bilateral genera incertidumbre en las operaciones de exportación de crudo colombiano y exige de las empresas estatales la exploración de soluciones de corto y mediano plazo que contemplen tanto eficacia económica como cumplimiento con la normativa medioambiental y social.

La búsqueda de alternativas también pone sobre la mesa la urgencia de mantener los compromisos internacionales en la venta de crudo, así como la necesidad de asegurar que las comunidades locales y las condiciones ecológicas sean respetadas en cualquier proceso de ajuste logístico. Las decisiones que Ecopetrol adopte en los próximos días y semanas influirán directamente en la cadena de suministro energética entre Colombia y mercados internacionales, además de impactar en la relación comercial y diplomática con Ecuador.

Ecopetrol se mantiene en proceso de evaluación constante y prevé informar de nuevas resoluciones en función de los estudios técnicos y logísticos que arrojen mejores perspectivas para la continuidad de su negocio petrolero exterior, según reportó El País.