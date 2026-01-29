Diputación de Álava destaca el "gran interés" de las primeras actividades de Rioja Alavesa Wine Week en Ciudad de México

Las dos sesiones de catas que precedieron a la inauguración oficial ofrecieron a los asistentes una oportunidad detallada para explorar y conocer, directamente de la mano de expertos, una muestra representativa de los vinos de Rioja Alavesa, además de profundizar en la visión y particularidades de este territorio vitivinícola. Este avance, según reportó la Diputación Foral de Álava, sentó las bases para fortalecer vínculos con figuras clave del sector, ampliar la presencia de las bodegas alavesas en México y generar oportunidades dentro del mercado local, donde el interés hacia los vinos de la región va en ascenso.

La apertura del nuevo 'Corner Rioja Alavesa' en el 'Wine Bar by Concours Mondial de Bruxelles' en Ciudad de México marcó el inicio del programa que la Rioja Alavesa presentó como Región Invitada 2026. El medio señalaba que la Diputación Foral de Álava enfatizó la “excelente acogida” de la Rioja Alavesa Wine Week entre los profesionales del ámbito enogastronómico. Sommeliers, importadores, comunicadores y representantes gastronómicos se sumaron a las actividades y degustaciones organizadas, consolidando el arranque del año para esta denominación de origen en el mercado mexicano.

El evento inaugural, llevado a cabo el miércoles por la tarde, reunió aproximadamente a cuarenta representantes del sector: entre ellos, profesionales de la industria, miembros de la prensa especializada y clientes del Wine Bar. Noemí Aguirre, diputada de Agricultura y líder de la delegación institucional que viajó a México, sostuvo en declaraciones recogidas por la fuente que este espacio permanente contribuirá a “reforzar la presencia de Rioja Alavesa en un mercado estratégico y consolidar el trabajo realizado durante los últimos meses”.

El nuevo 'Corner Rioja Alavesa' está concebido como una vitrina continua para ambas partes: las bodegas de Álava podrán exhibir más de cien vinos ya presentes en México y, a su vez, se planea desarrollar actividades promocionales vinculadas al territorio, que serán sostenidas durante todo 2026. Según la Diputación Foral de Álava, esto representa una consolidación de una estrategia específica destinada a fortalecer la identidad y el posicionamiento de estos vinos tanto entre los consumidores especializados como en el sector profesional mexicano.

La jornada inaugural contó con la presencia del chef Iñaki Murua, distinguido con una Estrella Michelin y originario de Laguardia. La participación de Murua formó parte de una colaboración entre el Basque Culinary Center y la Diputación Foral de Álava, cuyo objetivo principal es profundizar la relación entre el producto vitivinícola y la gastronomía. Durante la presentación, Murua acompañó a las autoridades y ofreció un menú en el que seleccionó ingredientes emblemáticos del territorio: quesos alaveses, alubia pinta alavesa, trufa procedente del Gorbea y sal de Añana, producto del que también es embajador reconocido. La institución foral subrayó que la contribución de Murua facilitó la valorización de la identidad local de Rioja Alavesa a través de su proyección culinaria, reconociendo que el maridaje entre los vinos y la gastronomía constituye un eje esencial para captar audiencias en mercados como el mexicano, donde la experiencia enogastronómica adquiere relevancia.

Tras esta apertura, la Rioja Alavesa Wine Week prosigue su calendario con actividades dirigidas tanto a profesionales del vino como a consumidores. Entre las acciones previstas destacan sesiones formativas con academias de sommeliers, y cenas maridaje de alto nivel que se llevarán a cabo en el espacio de 'Wine Bar by CMB'. Estas iniciativas, según reportó la Diputación Foral de Álava, tienen el propósito de extender el conocimiento acerca de la diversidad y calidad de los vinos alaveses.

El programa general, que tiene como impulso principal a la Diputación Foral de Álava, ya presentó una amplia gama de más de cien referencias de vino. El balance inicial, detallado por la propia institución foral, apunta a que existe un interés sostenido y creciente en el mercado mexicano hacia los productos de la comarca. Durante las primeras jornadas de la Riojana Alavesa Wine Week, se confirmaron las expectativas generadas y se anticipa que la proyección de la región experimentará un impulso importante en la capital mexicana durante los días venideros.