Comienzan a formarse las primeras retenciones en varios puntos de la Región por la protesta de los agricultores

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA impulsaron una movilización este jueves que originó importantes interrupciones en el tráfico desde primeras horas en diferentes puntos clave de la Región de Murcia, según consignó el medio. La medida de protesta responde al rechazo de los recortes previstos en la próxima Política Agrícola Común (PAC) y a las políticas comerciales europeas, a pesar de que el Parlamento Europeo decidió recientemente detener el acuerdo UE-Mercosur. Agricultores participantes en la manifestación indicaron que ambas cuestiones suponen un riesgo para la ya complicada situación que atraviesa el sector agrícola en España.

De acuerdo con la información publicada por el medio, las primeras retenciones empezaron a registrarse desde la madrugada, afectando las principales rutas de tránsito en la región. Entre los puntos más afectados se encuentra el kilómetro 170 de la autovía A-30, que conecta Murcia, Fuente Álamo y Cartagena, donde los vehículos afrontaron largas filas debido a la presencia de tractores y manifestantes. También se notificaron incidencias en el empalme de Archena, situación que obligó a la Guardia Civil de Tráfico a intervenir. Ante esta coyuntura, las autoridades dispusieron el desvío de la circulación hacia el Arco Noroeste a fin de facilitar el flujo de vehículos en la ciudad de Murcia.

Según reportó el medio, se produjeron incidencias similares en la zona de La Hoya, en Lorca, donde en el kilómetro 622 se observaron aglomeraciones provocadas por la protesta. Las organizaciones convocantes argumentaron en declaraciones recogidas por el medio que la manifestación busca visibilizar las dificultades que enfrentan los productores debido tanto a la reducción de ayudas agrícolas previstas como a los efectos de posibles acuerdos internacionales.

El despliegue policial y de control de tráfico fue reforzado en la región durante la jornada, con el objetivo de compatibilizar el derecho de manifestación de los agricultores con la necesidad de garantizar la movilidad para el resto de la ciudadanía, según explicó la fuente. El dispositivo de seguridad incluyó medidas orientadas a proteger la prestación de servicios fundamentales y el acceso a infraestructuras esenciales, con procedimientos específicos para evitar el bloqueo de emergencias y suministros básicos.

De acuerdo con el medio, la protesta de este jueves se enmarca dentro de una convocatoria nacional, en la que numerosos colectivos agrarios en diferentes puntos del país han mostrado su oposición a los recortes en la PAC y a diversas políticas de la Unión Europea que, a su entender, afectan negativamente la sustentabilidad del campo. Aunque el Parlamento Europeo decidió paralizar el acuerdo con Mercosur, las organizaciones locales mantienen su preocupación por el posible impacto de su reactivación en la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones agrarias españolas.

Las restricciones a la circulación derivadas de la protesta se suman a las dificultades previas vividas por el sector, que denuncia una reducción inminente de ingresos, menores márgenes de rentabilidad y una presión cada vez mayor por los estándares y normativas comunitarias. Los representantes de Asaja, COAG y UPA manifestaron que estos factores agravan una crisis prolongada en el campo, que se refleja en el cierre de explotaciones, el envejecimiento del sector y la disminución del relevo generacional.

En el contexto de la protesta, fuentes de las organizaciones agrarias remarcaron a través del medio la necesidad de políticas orientadas a sostener la estabilidad de la actividad productiva y salvaguardar la viabilidad de las explotaciones familiares. Los agricultores remarcaron que la combinación de la política agraria prevista y los intercambios comerciales desiguales agudiza los riesgos para la seguridad alimentaria y la economía rural en la región.

El seguimiento de la protesta y la evolución del tráfico permaneció bajo supervisión directa de la Guardia Civil y las autoridades regionales, quienes emitieron recomendaciones de prudencia a los conductores y solicitaron, en declaraciones recogidas por el medio, la colaboración de la población para evitar incidentes y facilitar la labor tanto de los servicios de emergencia como de los organizadores de la protesta. Las manifestaciones permanecieron activas en diferentes puntos hasta entrada la jornada, con posibilidad de extenderse según la evolución de las negociaciones y la respuesta institucional a las demandas del sector.