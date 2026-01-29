CAF mantiene el título a Senegal y sanciona a su seleccionador y a los jugadores Ndiaye, Sarr, Achraf y Saibari

Una multa económica de más de 250.000 euros y la imputación de responsabilidad por conducta de sus aficionados constituyeron parte de las decisiones tomadas por el Comité Disciplinario de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en respuesta a los incidentes ocurridos en la final de la Copa Africana de Naciones 2025. La CAF comunicó este jueves que, si bien ratificó el título de campeón para Senegal, aplicó diversas sanciones tanto a su entrenador, jugadores y federación como a sus pares marroquíes, bajo el fundamento de violaciones comprobadas a su Código Disciplinario, según detalló el medio de origen.

De acuerdo con la información publicada, el seleccionador de Senegal, Pape Bouna Thiaw, recibió una suspensión de cinco partidos oficiales de la CAF y una multa superior a los 83.000 euros. El Comité Disciplinario argumentó esta sanción señalando conducta antideportiva, vulneración de los principios de juego limpio y de integridad, así como daño a la imagen del fútbol, consecuencia de que Thiaw instó a su equipo a retirarse del campo después de que se concediera un penalti en contra durante la final. Además, los jugadores senegaleses Iliman Cheikh Baroy Ndiaye e Ismaïla Sarr fueron castigados con dos partidos de suspensión en competiciones continentales, sin que esta decisión afecte su participación en el Mundial. Ambos fueron señalados por conducta antideportiva hacia el árbitro, reportó el comunicado.

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) no solo enfrentó una sanción económica de más de 250.000 euros por el comportamiento inapropiado de sus aficionados, sino que recibió otra multa del mismo importe por conducta antideportiva cometida por sus jugadores y cuerpo técnico, contrario a los principios de juego limpio, lealtad e integridad. A estas multas se sumó una tercera, de 12.550 euros, atribuida a una falta disciplinaria de la selección, de acuerdo con el medio mencionado.

El Comité Disciplinario de la CAF también impuso medidas a representantes de Marruecos. Achraf Hakimi fue sancionado con dos partidos oficiales de la CAF, uno de ellos sujeto a cumplimiento en el curso de un año tras la fecha de la decisión, debido a conducta antideportiva. Ismaël Saibari, también marroquí, deberá enfrentar tres partidos de suspensión en competiciones continentales y abonar una multa de más de 83.000 euros, consignó el comunicado oficial.

Las acciones disciplinarias alcanzaron asimismo a la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), que fue sancionada con 167.000 euros debido a la actitud de los recogepelotas del estadio, quienes intentaron retener la toalla del portero senegalés para impedirle secar sus guantes. La CAF sumó una segunda multa de más de 83.000 euros por la invasión del área de revisión del VAR por parte de jugadores y cuerpo técnico marroquíes, acto calificado de obstrucción a la labor arbitral. Una multa adicional de 12.550 euros respondió al uso de láseres por parte de seguidores marroquíes durante el encuentro.

El medio añadió que la CAF rechazó la reclamación presentada por la Federación Real Marroquí de Fútbol, la cual solicitaba la retirada del título a Senegal. La queja marroquí alegaba supuestas infracciones a los artículos 82 y 84 del reglamento de la competición por parte de la federación senegalesa. Después del análisis del Comité Disciplinario, la petición fue desestimada, manteniéndose Senegal como campeón de África, según informó la fuente.

Las sanciones, que afectan tanto a entrenadores y jugadores como a las federaciones nacionales, forman parte del mecanismo de la CAF para responder a incidentes que, según la organización, ponen en entredicho el juego limpio y los principios de integridad en el marco del fútbol internacional. La decisión incluye medidas concretas adaptadas a la gravedad de la infracción atribuida a cada protagonista, marcando precedentes en el manejo de la disciplina deportiva en la región.

El anuncio de la CAF especificó los motivos detrás de cada sanción a detalle. Mientras que en los casos de los jugadores senegaleses y el seleccionador de Senegal se señaló especialmente la conducta antideportiva y la respuesta frente a decisiones arbitrales, en el caso marroquí se enfatizó la participación de agentes externos al campo, como recogepelotas y aficionados, así como la actuación de los propios jugadores y staff técnico frente a la tecnología VAR.

La decisión del órgano disciplinario fue comunicada mediante una resolución difundida el jueves. En ella se subrayó que las medidas responden a “violaciones probadas del Código Disciplinario” y que el objetivo es proteger el espíritu deportivo, la lealtad y la integridad en las competiciones organizadas por la CAF.

Según consignó el medio, estas resoluciones se insertan en el contexto de incidentes ocurridos en el partido final, que tuvo un desenlace marcado por controversias y reacciones dentro y fuera del terreno de juego, con repercusiones cuantificables tanto en el plano deportivo como económico para los involucrados.