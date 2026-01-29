Beatriz Trapote y Víctor Janeiro reaparecen tras salir a la luz la noticia bomba de Jesulín y María José Campanario

Durante la celebración de la Pasarela Flamenca de Jerez de la Frontera, la atención se dirigió a la familia Janeiro-Trapote tras la presencia de Beatriz Trapote junto a su hija menor, Brenda, quien debutó como modelo a los 4 años. Tanto la periodista como su pequeña recibieron el apoyo de Víctor Janeiro, hermano de Jesulín de Ubrique, quien subrayó el orgullo familiar en este evento, en medio de la reciente noticia vinculada a la futura paternidad de Jesús Alejandro, hijo de Jesulín y María José Campanario. Según informó Informalia, fuentes cercanas señalan que Jesús Alejandro, quien cumplirá 19 años el 6 de marzo, espera un hijo, lo que convertiría a Jesulín de Ubrique y María José Campanario en abuelos.

El medio Informalia detalló que la noticia sobre la paternidad del joven habría producido un gran impacto en el entorno familiar, y medios como la revista ¡Hola! ya difundieron la primicia, aunque aún no existen datos específicos sobre la pareja de Jesús Alejandro ni sobre otros aspectos del embarazo. La familia, ante la magnitud de la información, se mantuvo en silencio y evitó entrar en detalles adicionales a pesar de la expectación generada. Anteriormente, Jesulín y María José Campanario habían solicitado, mediante un comunicado hecho público tras la mayoría de edad de su hijo, la máxima discreción y el respeto a la privacidad de Jesús Alejandro, especialmente frente a la presión mediática.

Según publicó Informalia, la aparente prudencia adoptada por la familia se manifestó también en la inesperada ausencia de Carmen Bazán, madre de Jesulín, quien tenía previsto asistir al desfile flamenco, pero finalmente optó por permanecer en casa y seguir el evento de manera virtual. Fuentes consultadas por el citado medio no descartaron que esta decisión esté relacionada con el deseo de protección ante la reciente información sobre la familia. Víctor Janeiro confirmó al medio el buen estado de salud de Carmen Bazán y restó importancia a su ausencia física del acto.

En declaraciones durante el evento, recopiladas por Informalia, Víctor Janeiro expresó satisfacción por el desempeño de su hija Brenda en la pasarela y señaló, en tono distendido, que Beatriz Trapote “ya hace tiempo que no parece de Madrid”, aludiendo con humor a su integración en el entorno gaditano. A pesar de la presencia mediática, Víctor mantuvo la línea de discreción y evitó pronunciarse sobre el estado de ánimo de María José Campanario. Cuando fue interpelado por la prensa acerca de la situación actual de su cuñada, quien participa activamente en el programa 'El Desafío' mientras lidia con fibromialgia desde hace años, se limitó a responder: “Está para que sepas tú más que nosotros”, mostrando que el contacto con ella ha sido limitado en las últimas semanas.

Informalia puntualizó que la exposición de la familia Janeiro-Campanario se produce en un momento en que la repercusión mediática por la noticia sobre Jesús Alejandro se suma a la agenda pública de María José Campanario, quien ha ganado relevancia a raíz de su desempeño en televisión. Esta coyuntura ha dado lugar a que la familia refuerce su perfil bajo y opte por evitar pronunciamientos públicos, continuando con su vida profesional y familiar mientras el entorno mediático permanece atento a nuevos datos sobre la supuesta futura paternidad.

El medio destacó que las reacciones en el evento de Jerez reflejaron tanto el respaldo mutuo entre los miembros de la familia como la intención de no alimentar los rumores ni ahondar en cuestiones privadas. Así, tanto el público como los medios asistentes centraron la atención en el debut de Brenda en la pasarela, mientras la noticia sobre la familia Janeiro continuó generando repercusión y especulaciones entre los seguidores y la prensa especializada.