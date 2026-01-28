Sonos presenta Amp Multi, un amplificador de 'streaming' multicanal para hogares "más grandes y sofisticados"

Amp Multi incorpora una arquitectura de potencia GaN de alta eficiencia y aprovecha la retroalimentación de postfiltro de clase D para proporcionar audio de alta calidad, funcionando de manera silenciosa y estable incluso en sesiones prolongadas. Según informó Sonos a través de una nota de prensa, este dispositivo representa el regreso de la compañía al lanzamiento de nuevos productos tras una pausa de más de un año, motivada por una reconfiguración estratégica derivada de complicaciones con una actualización de su aplicación, las cuales interrumpieron la introducción de novedades en el portafolio de la marca.

De acuerdo con lo publicado por Sonos, Amp Multi es un amplificador de ‘streaming’ multicanal diseñado para abordar las necesidades de instalaciones de sonido en viviendas de mayores dimensiones y complejidad, como aquellas con diseños de planta abierta y zonas de uso mixto. El equipo ofrece la posibilidad de configurar hasta cuatro zonas independientes dentro del mismo espacio, permitiendo una mayor personalización y control sobre el sonido en diferentes áreas del hogar. La compañía detalló que el dispositivo proporciona ocho salidas amplificadas, cada una capaz de suministrar 125 vatios y conectar hasta tres altavoces Sonos Architectural.

El medio Sonos indicó que este avance se basa en su anterior producto Amp, conocido por su configuración de dos canales, pero añade prestaciones orientadas a proyectos residenciales de alto nivel, donde se procura tanto mayor potencia como flexibilidad en la integración de sistemas de audio distribuidos. La modularidad de Amp Multi permite a los instaladores añadir o ajustar unidades en el tiempo, asegurando la capacidad de crecimiento conforme evolucionan las necesidades de los usuarios y la arquitectura de sus viviendas.

Entre las herramientas incluidas, Sonos destacó la tecnología ProTune y un ecualizador paramétrico de diez bandas, funcionalidades diseñadas para pulir el desempeño acústico de cada instalación. Además, la función Optimize Sonos Speakers proporciona perfiles DSP especialmente ajustados para los altavoces de la gama Sonos Architectural, lo que busca optimizar el comportamiento del sistema según las características del espacio y los equipos conectados.

Tal como publicó Sonos, la propuesta de Amp Multi responde a las demandas de quienes priorizan la integración de experiencias acústicas avanzadas en ambientes domésticos amplios y sofisticados, facilitando operaciones como la distribución del sonido en varias zonas y la personalización de parámetros sonoros específicos. El sistema no requiere ventiladores internos, favoreciendo así su funcionamiento silencioso, aspecto relevante para la comodidad en entornos residenciales.

Según detalló la compañía en su anuncio, la disponibilidad de Amp Multi se realizará de manera global y estará mediada por la red de socios instaladores especializados de Sonos. La fecha de distribución se prevé para los próximos meses, permitiendo que profesionales del sector integren el amplificador dentro de soluciones de audio personalizadas y de gran escala. Sonos enfatizó que esta estrategia busca atender a un segmento de usuarios que demanda mayor control y rendimiento en proyectos de automatización residencial.

La presentación de Amp Multi marca el cierre de un periodo sin lanzamientos por parte de Sonos, producto de las medidas adoptadas para tratar los inconvenientes asociados a la actualización fallida de su plataforma de software. Según consignó la compañía, esa situación impactó temporalmente el calendario de renovaciones tecnológicas, llevando a priorizar la estabilidad y la optimización de sus productos y servicios antes de introducir novedades en el mercado.