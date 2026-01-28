'Sirat', nominada a la mejor película extranjera en los premios César de Francia

La obra de Oliver Laxe acaba de recibir una nueva distinción internacional: el equipo responsable del sonido, conformado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, logró una nominación al Oscar y marcó un hito al ser la primera vez que un equipo de sonido completamente femenino era reconocido en esta categoría por la Academia. Este avance llega en medio del creciente prestigio internacional de la cinta, pues ‘Sirat’ se encuentra ahora entre las candidatas al premio César a la mejor película extranjera, según informó el medio.

El anuncio de su nominación a los César, detalló la fuente original, añade un logro más a la trayectoria reciente de la película dirigida por Laxe, que ya había sido nominada la semana pasada a mejor película internacional y mejor sonido en la próxima edición de los Oscar. Además, este martes la cinta se sumó a la lista de nominadas en los premios BAFTA y cuenta con once nominaciones en los Goya, reforzando su posición como una de las producciones españolas más reconocidas del año en el panorama internacional.

De acuerdo con la información publicada, la ceremonia de la 51.ª edición de los premios César tendrá lugar el 26 de febrero en el teatro Olympia de París. En la categoría de mejor película extranjera, ‘Sirat’ disputará el galardón junto a producciones de Brasil, China, Estados Unidos y Noruega. Entre las competidoras figuran ‘El agente secreto’ de Kleber Mendoça Filho; ‘Black Dog’ de Guan Hu; ‘Una batalla tras otra’ de Paul Thomas Anderson; y ‘Valor sentimental’ de Joachim Trier.

El medio también consignó que en la categoría a mejor película del año en Francia, la película con mayor número de nominaciones es ‘Nouvelle Vague’, que aspira a 10 galardones. Le siguen ‘L’attachement’ y ‘Dossier 13’—ambas con 8 candidaturas—, mientras que ‘La petite dernière’ suma 7 y ‘Un simple accidente’ obtiene dos menciones. Este reparto de candidaturas refleja la diversidad y el nivel de competencia entre las cintas que marcan la actualidad del séptimo arte francés.

Al detallar los logros acumulados por ‘Sirat’, el medio señala que la película no solo ha obtenido reconocimiento en escenarios internacionales como los Oscar y los BAFTA, sino que ha conseguido una fuerte presencia a nivel nacional de la mano de sus nominaciones en los Goya, consolidando la propuesta artística de Laxe en distintos mercados y comunidades cinematográficas.

El caso particular de la nominación al Oscar para el equipo de sonido fue destacado como un hecho relevante, ya que hasta el momento ningún equipo formado únicamente por mujeres había recibido tal distinción en esta categoría. Según la información publicada, el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas abrió una nueva puerta para la representación femenina en áreas técnicas de la industria cinematográfica internacional.

La competencia internacional que enfrentará ‘Sirat’ en los César, según remarcó el medio, evidencia el alto nivel de las propuestas seleccionadas y el creciente reconocimiento de la cinematografía española en el exterior. Además, la agenda de este año para los premios más importantes del cine a nivel mundial ya registra la presencia destacada de la película de Laxe, con nominaciones que abarcan desde los grandes galardones británicos hasta el principal certamen cinematográfico de España.

La publicación también señala el contexto en el que estas nominaciones adquieren relevancia, pues la edición número 51 de los premios César tendrá lugar en un emblemático escenario de la capital francesa y reunirá a destacados representantes de la industria audiovisual internacional. Así, la presencia de ‘Sirat’ entre las candidatas refuerza la proyección internacional del cine español y sitúa a Oliver Laxe como uno de los realizadores con mayor protagonismo en la temporada de premiaciones.