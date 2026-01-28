Schweppes, nuevo proveedor oficial del torneo de Roland Garros para los próximos tres años

La experiencia de Schweppes en el patrocinio de grandes torneos de tenis, tras su paso por el Mutua Madrid Open, adquiere una nueva dimensión con su reciente acuerdo para convertirse en proveedor oficial del torneo Roland Garros durante las próximas tres ediciones, según anunció Suntory Beverage & Food Europe (SBFE) mediante un comunicado oficial. La empresa confirmó que, en adelante, Schweppes será la marca que represente a la multinacional en este evento, reforzando así la asociación entre dos instituciones reconocidas que comparten principios enfocados en la tradición, la precisión y la búsqueda de la excelencia.

De acuerdo con el anuncio de SBFE, esta acción se integra en una estrategia más amplia que ha visto a otras marcas de la compañía, como Orangina y Lucozade, asociarse con eventos deportivos de alto nivel, entre los que figuran el Tour de Francia, el Liverpool FC y la selección nacional de fútbol de Inglaterra. Este nuevo paso consolida la apuesta de SBFE por vinculaciones con acontecimientos de relevancia internacional y con alto nivel de visibilidad.

Roland Garros se destaca como uno de los torneos de tenis más prestigiosos a escala global, al formar parte de los cuatro Grand Slam del circuito profesional y al ser el único celebrado sobre superficie de tierra batida. El certamen, que se disputa en París, es una referencia anual para los seguidores del deporte y una cita que ocupa un lugar central en el calendario deportivo mundial.

El director de marketing de Schweppes, Tanneguy Desmarest, se refirió a este acuerdo señalando que el torneo simboliza excelencia y momentos memorables, valores que, en sus palabras, coinciden plenamente con la identidad de Schweppes. Desmarest expresó que la colaboración supone una invitación a los asistentes para disfrutar plenamente de la experiencia que representa Roland Garros, tanto en lo deportivo como en los momentos de descanso y hospitalidad. “Roland Garros es una celebración de la excelencia, la elegancia y los momentos atemporales – valores que conectan profundamente con Schweppes. Con esta colaboración, invitamos a los aficionados a saborear la experiencia y a abrazar el arte de tomarse su tiempo en Roland-Garros. Cada partido, cada sorbo, es una oportunidad para disfrutar de los placeres más refinados de la vida”, afirmó la empresa, según recogió SBFE.

Por su parte, el consejero delegado de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Stéphane Morel, enfatizó el significado de este entendimiento al considerar que la colaboración demuestra el alineamiento de ambas partes en torno a la excelencia. Según la declaración recogida en el comunicado de Suntory Beverage & Food Europe, Morel destacó que la integración de los productos de Schweppes no solo amplia la oferta de bebidas para el público en el recinto, sino que contribuye a fortalecer el carácter distintivo y singular del torneo parisino. “Nos permitirá enriquecer la experiencia de los espectadores con los refrescos distintivos e icónicos de Schweppes, reforzando así el espíritu único del torneo”, afirmó.

Suntory Beverage & Food Europe recordó en su comunicado que la colaboración con Roland Garros constituye un desarrollo más dentro de la serie de alianzas forjadas por la compañía con otras marcas deportivas consideradas premium. Según consignó la empresa, estas asociaciones buscan no solo aportar valor a los eventos y sus asistentes, sino también reforzar el posicionamiento de las marcas de SBFE dentro de contextos de alto reconocimiento y calidad.

El acuerdo firmado prevé que Schweppes ostente el título de proveedor oficial de Roland Garros hasta, al menos, el cierre de la edición 2026. La presencia de la marca en el torneo se reflejará no solo en la oferta de bebidas servidas durante la competencia, sino en múltiples activaciones dirigidas a mejorar la experiencia global tanto para los asistentes presenciales como para la proyección internacional del evento.

De esta forma, según informó Suntory Beverage & Food Europe, tanto Roland Garros como Schweppes desarrollarán conjuntamente iniciativas que traduzcan los valores compartidos de ambas entidades en acciones visibles y en beneficios tangibles para los espectadores, en un contexto donde la tradición deportiva y la cultura del consumo sofisticado se combinan para generar una vivencia singular, asociada a la distinción y el valor histórico de ambas marcas.