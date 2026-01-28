Agencias

Reforzada la seguridad del Betis-Feyenoord por llegada de ultras visitantes y coincidir con protestas agrícolas

Agentes de seguridad intensifican su despliegue ante la cita deportiva de este jueves en Sevilla, con efectivos especiales y vigilancia reforzada por la presencia de grupos radicales, además de coincidir con movilizaciones del sector agrícola en la ciudad

El despliegue de seguridad para el partido entre el Real Betis Balompié y el Feyenoord aumentó su alcance debido a la esperada asistencia de aficionados ultras del equipo visitante, así como por la coincidencia del evento deportivo con movilizaciones del sector agrícola en la ciudad. De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, dirigió una reunión en la que se definió el dispositivo especial, en respuesta al “riesgo asociado a la afición visitante” y a “la manifestación de agricultores” prevista para la misma jornada en Sevilla.

El encuentro futbolístico, que se disputará este jueves a las 21:00 horas, ha sido clasificado como de alto riesgo. El operativo de seguridad incluye la asignación de hasta 379 miembros de la Policía Nacional, entre los que se encuentran efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Caballería, las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), y la Brigada Provincial de Información, tal como reportó Europa Press. Además, la Guardia Civil, las policías locales de Sevilla y Santiponce, la Dirección General de Tráfico (DGT), cuerpos de Emergencias, representantes del Real Betis Balompié y otras administraciones públicas han estado involucradas en la coordinación de este despliegue.

El dispositivo de seguridad del Betis contempla la intervención de 282 vigilantes privados, 167 auxiliares, cuatro guías caninos, doce jefes de equipo, ocho coordinadores y un coordinador general. El medio Europa Press detalló que, junto a estas medidas de seguridad, el dispositivo sanitario estará compuesto por cuatro ambulancias medicalizadas —una de ellas desde las 18:00 horas— y un equipo formado por cinco médicos, siete diplomados universitarios en enfermería y veintitrés técnicos especializados.

Los organizadores han proyectado cuatro fases de acción durante el operativo, que se desarrollarán antes, durante y después del partido, siguiendo la recomendación de las distintas fuerzas de seguridad y servicios de emergencias. Toscano destacó el esfuerzo conjunto de todas las entidades implicadas para prestar especial atención no solo al desarrollo del evento sino también a los instantes previos y posteriores, dada la complejidad ocasionada por la confluencia de una cita deportiva de alto riesgo y las protestas de los agricultores.

La DGT supervisará el acceso al estadio mediante la monitorización de las principales vías interurbanas que conectan con Sevilla. Además, proporcionará alertas informativas a los conductores en tiempo real desde el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste y por medio del sistema de equipamiento ITS instalado. Estos esfuerzos estarán coordinados con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con el objetivo de prevenir incidentes y facilitar la movilidad, tal como divulgó Europa Press.

Representantes del Real Betis Balompié participaron activamente en la planificación del dispositivo, al igual que responsables municipales y otros organismos implicados en la seguridad y emergencias. La colaboración abarcará distintas áreas urbanas, incluyendo el entorno del estadio y puntos estratégicos de la ciudad, para hacer frente tanto a la asistencia de grupos radicales extranjeros como a posibles alteraciones derivadas de las protestas agrícolas.

El refuerzo de la seguridad responde a la experiencia previa en partidos considerados de alto riesgo, en los que la llegada de seguidores catalogados como ultras requiere la adopción de mecanismos adicionales de vigilancia y prevención. Según Europa Press, la combinación de ambos eventos en el calendario local ha conducido a implementar una “presión policial acorde a la dificultad que presentan los aficionados ultras del Feyenoord”, según las palabras del subdelegado Toscano.

El despliegue especial para esta jornada ejemplifica la coordinación entre distintas administraciones y cuerpos de seguridad cuando se prevé una elevada concentración de personas y la posibilidad de incidentes en la vía pública. Europa Press subrayó que el dispositivo buscará no solo mantener el orden durante el encuentro deportivo, sino también garantizar el desarrollo seguro de las movilizaciones del sector agrícola y minimizar las afectaciones sobre la circulación en Sevilla.

