Novak Djokovic: "Estaba camino de casa, el ganador debería haber sido Musetti"

Al final del segundo set, Lorenzo Musetti comenzó a experimentar un dolor que poco a poco limitó su desempeño en la pista, hasta obligarlo a abandonar el partido cuando dominaba en el marcador frente a Novak Djokovic. En ese momento, Djokovic, quien se encontraba en desventaja de dos sets, vio cambiar el curso del duelo de cuartos de final del Abierto de Australia debido a la lesión de su rival. Según informó Europa Press, Musetti, que había ganado las dos primeras mangas por 6-4 y 6-3, intentó continuar a pesar de la molestia muscular, pero durante el tercer set apenas podía moverse y decidió retirarse cuando iba 3-1 en contra.

Tras el partido, Novak Djokovic expresó ante los medios que “no sé qué decir, excepto que lo siento mucho por él. Era el mejor jugador en la pista, yo estaba de camino a casa. Me ha pasado varias veces, pero estar en cuartos de final de un ‘Grand Slam’, con dos sets a favor y el control total, es una pena. Le deseo una rápida recuperación, sin duda él debería haber sido el ganador hoy”, según consignó Europa Press. El tenista serbio alcanzó así las semifinales, donde se medirá con Jannik Sinner, quien defiende el título y también representa a Italia.

Djokovic reveló que su propio rendimiento estuvo lejos del nivel habitual, y compartió sus impresiones sobre el desarrollo del encuentro. Según detalló Europa Press, luego de comenzar ganando los primeros dos juegos, el número uno del mundo acumuló 32 errores no forzados y requirió atención médica por una ampolla significativa en el pie derecho. Si bien admitió estar afectado, aclaró: “Tengo ampollas aquí y allá, nada grave que me moleste, simplemente hoy no sentía la pelota”.

La molestia física de Djokovic llevó a algunos a pensar en sus propias dificultades, pero Musetti fue el que enfrentó la lesión más determinante. En conferencia de prensa, el italiano relató que el problema se manifestó al inicio del segundo set y aumentó de intensidad hasta imposibilitarle continuar. “Hemos hecho todos los exámenes y pruebas antes de empezar la temporada para ver e intentar prevenir este tipo de lesiones, y luego dicen que no ha salido nada, así que, sinceramente, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora mismo y lo duro que es para mí esta lesión en este momento. Sinceramente, nunca imaginé lo que se sentiría ir ganando dos sets a cero contra Novak, jugar así y tener la ventaja en el partido, y verme obligado a retirarme. Por supuesto, es muy doloroso”, lamentó Musetti, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

Europa Press recordó el antecedente reciente de Musetti, quien ya se había visto forzado a abandonar en otras ocasiones por dolencias físicas, como sucedió en las semifinales del último Roland Garros, donde se retiró frente al español Carlos Alcaraz. Las pruebas médicas preventivas realizadas antes del inicio de la actual temporada no detectaron problemas relevantes, lo que incrementó la desazón del tenista italiano en esta eliminación.

El paso de Djokovic a las semifinales del Abierto de Australia se concretó en circunstancias inusuales, ya que su acceso a los cuartos de final tampoco requirió disputar un encuentro completo, por la retirada previa del checo Jakub Mensik por una lesión. Según consignó Europa Press, el serbio mencionó: “Esta noche voy a redoblar mis oraciones de agradecimiento a Dios por darme realmente esta oportunidad. Voy a dar lo mejor de mí en un par de días para aprovecharla”.

Tanto Djokovic como Musetti manifestaron su frustración por la forma en que se definió el duelo, subrayando el factor imprevisible que traen consigo las lesiones en el tenis profesional. El número uno del mundo, ganador de 24 títulos de Grand Slam, se prepara para enfrentar al campeón defensor Jannik Sinner en una nueva etapa del torneo, a pesar de las dificultades y las irregularidades vividas en partidos previos, según reiteró Europa Press.