Mueren tres personas en nuevos ataques de Rusia contra los alrededores de Kiev y Dnipropetrovsk

La Fuerza Aérea de Ucrania reportó la utilización de un misil balístico 'Iskander' y el lanzamiento de 146 drones kamikaze rusos durante las últimas horas, de los cuales 103 fueron derribados por los sistemas de defensa aérea, aunque el impacto de un misil y 36 de estos drones se registró en 22 puntos diferentes del país. Las autoridades informaron que el ataque continuaba mientras múltiples drones enemigos se mantenían presentes en el espacio aéreo, e insistieron a la población en la necesidad de respetar las normas de seguridad. Según publicó el medio, las acciones forman parte de la ofensiva en el marco de la guerra iniciada tras la orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

Las consecuencias de los ataques recientes dejaron al menos tres fallecidos en Ucrania. El gobernador de la región de Kiev, Mikola Kalashnik, señaló que dos personas perdieron la vida en Belogorodsk a raíz de los bombardeos rusos en la zona. Kalashnik expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y declaró que “el enemigo ha golpeado de nuevo a los civiles”, según consignó el medio. Además, el gobernador calificó las acciones como un ataque dirigido hacia viviendas civiles y reafirmó el respaldo de las autoridades locales a quienes resultaron afectados.

En la provincia de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, gobernador de la región, confirmó otro fallecido en la localidad de Sinelniki. Además, permanecieron hospitalizadas al menos cinco personas como consecuencia del ataque, una de ellas en estado grave. Información difundida por las autoridades locales detalló que se registraron pérdidas materiales de consideración en la zona afectada, reportó el medio.

En cuanto a la respuesta rusa, el Gobierno de Moscú anunció la destrucción de 75 drones presuntamente lanzados por las fuerzas ucranianas en el mismo período. Según precisó el Ministerio de Defensa de Rusia y publicó el medio, entre los aparatos interceptados se cuentan 24 en la región de Krasnodar y 23 en la península de Crimea, territorio anexado por Moscú en 2014 y cuya ocupación no es reconocida por la comunidad internacional. A esto se sumaron seis derribos en el mar Negro, cinco en la región de Bélgorod, cuatro en Astracán, tres en Kursk y el mar de Azov, respectivamente, mientras que Vorónezh y Briansk reportaron la caída de dos drones cada una, y otros aparatos fueron interceptados en las regiones de Rostov, Tambov y Volgogrado.

El conflicto, iniciado en 2022, continúa generando ataques con armamento balístico y drones, y generando víctimas civiles, daños a infraestructuras y desplazamientos de personas en diferentes zonas de Ucrania. Tanto las autoridades ucranianas como los responsables de la defensa aérea insisten en la alerta permanente y el seguimiento de las indicaciones de seguridad, ante las ofensivas activas y la presencia de aparatos hostiles en el cielo ucraniano, según reportó el medio.

Por su parte, el gobierno ruso mantiene su postura sobre la necesidad de responder frente a los ataques que denuncia contra su territorio y las zonas anexadas. Las cifras de aparatos derribados y el despliegue de recursos en diversas partes del sur de Rusia y Crimea, como expuso el Ministerio de Defensa ruso, reflejan la continuidad y la intensidad del intercambio de ataques en la región. De acuerdo con lo publicado por el medio, la situación sigue en una fase de hostilidad activa, con impactos recurrentes para la población y la infraestructura de ambos lados del frente.