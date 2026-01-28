Las tropas de Israel "neutralizan" a un hombre tras un supuesto intento de apuñalamiento cerca de Jerusalén

La Autoridad General de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina confirmó este miércoles la identidad del hombre abatido por las fuerzas israelíes en un puesto de control entre Jerusalén y Belén. Se trataba de Qusay Maher Ismail Halaika, de 28 años. Según informó el medio WAFA, después del incidente, tropas israelíes accedieron a la ciudad de Sair con varios vehículos militares. Durante el operativo en la vivienda del fallecido, los soldados revisaron el inmueble, dañaron las pertenencias de la familia y hubo denuncias sobre malos tratos a sus integrantes. Esa misma dependencia palestina informó que las autoridades israelíes retuvieron el cuerpo del hombre tras el enfrentamiento.

El medio WAFA detalló que el supuesto intento de ataque se produjo en un puesto de control ubicado en el área que conecta Jerusalén con Belén, dentro del territorio de Cisjordania. La policía israelí, mediante un comunicado difundido en redes sociales, indicó que los agentes detectaron la presencia de un sospechoso proveniente de Cisjordania. Durante su registro, la persona sacó un cuchillo, lo que llevó a los guardias del puesto a disparar y “neutralizar” al presunto atacante. El informe de la policía añadió que no se reportaron daños ni lesionados entre las fuerzas israelíes que participaron en el hecho.

WAFA informó que, según señalan fuentes consultadas por su agencia, la intervención policial fue seguida por un operativo en Sair, donde las fuerzas de Israel, además de inspeccionar la vivienda, presuntamente destruyeron parte de su contenido. La familia del fallecido estuvo presente durante estas acciones y denunció haber recibido maltratos por parte de los militares israelíes.

La versión oficial compartida por las fuerzas de seguridad israelíes sostiene que la respuesta armada se produjo tras el hallazgo de un cuchillo en la inspección del sospechoso. De acuerdo con la información que difundió la policía, la rápida reacción de los agentes impidió que se produjeran heridas o víctimas adicionales en el lugar del incidente.

La agencia oficial palestina WAFA resaltó que las operaciones posteriores en Sair incluyeron la llegada de varios vehículos militares al municipio. Familiares de Halaika aseguraron al medio que la vivienda quedó dañada y volvieron a insistir en la denuncia de malos tratos durante el registro. Según el comunicado de la Autoridad Palestina divulgado por WAFA, las fuerzas israelíes no entregaron el cuerpo de Qusay Maher Ismail Halaika a sus parientes tras el episodio.

Las autoridades israelíes no ofrecieron comentarios adicionales sobre el alcance del operativo en Sair ni sobre los motivos por los cuales se decidió retener el cuerpo del fallecido. La Policía solo informó, según lo publicado en su aviso oficial y reproducido por WAFA, los hechos ocurridos en el puesto de control y que el incidente no generó bajas entre su personal.

La situación se inscribe dentro del contexto de tensión habitual en la zona que conecta Jerusalén con Belén, donde los controles de seguridad son frecuentes. La cobertura de WAFA destacó la secuencia de hechos que siguió al supuesto intento de apuñalamiento, desde la intervención policial hasta el despliegue militar en la localidad de la que era originario el fallecido.

Las denuncias sobre la destrucción de bienes en la vivienda de Halaika y el trato que recibieron sus familiares ocuparon parte central de los reportes emitidos por medios palestinos. WAFA citó a fuentes cercanas al entorno familiar que relataron el impacto que tuvo el operativo sobre los miembros de la casa.

El comunicado palestino, difundido a través de redes sociales y medios oficiales como WAFA, subrayó una vez más que las tropas israelíes mantuvieron bajo su control el cuerpo del joven tras su muerte y solicitaron la devolución a la familia. No se ofrecieron detalles sobre el momento o las condiciones en que podría producirse dicha entrega.

La policía israelí, por su parte, concluyó su comunicación afirmando que el incidente finalizó sin lesiones para el personal de seguridad destacado en el puesto de control, según reportó WAFA.