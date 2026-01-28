Las acciones de Carvana se hunden en Bolsa tras las acusaciones de Gotham de haber inflado sus beneficios

Gotham City Research pronosticó que el informe presentado sobre Carvana podría provocar el aplazamiento de los resultados anuales de la empresa para 2025, así como la dimisión de la firma de auditoría Grant Thornton. Según publicó Gotham City Research, la dependencia de Carvana de operaciones con compañías relacionadas ha sido significativamente mayor a la reconocida oficialmente, lo que desencadenó una fuerte caída en el valor de las acciones de la compañía en la Bolsa de Nueva York.

De acuerdo con el medio, las acciones de Carvana descendieron un 19,41% en la jornada del miércoles, cotizando en torno a las 19.30, hora peninsular española, a 385 dólares (322,58 euros). La baja se aceleró apenas se difundió el informe, con una pérdida del 12% en pocos minutos tras hacerse público el documento. Todo esto aconteció después de que Gotham City Research, firma conocida por emitir alertas negativas sobre otras empresas como Grifols y Gowex, publicara un informe en el que acusó a Carvana de inflar sus beneficios debido a supuestas prácticas contables irregulares.

Según detalló Gotham City Research, Carvana declaró en su ejercicio 2023/2024 que 325 millones de dólares (272,3 millones de euros) de su Ebitda ajustado provenían de firmas directamente vinculadas con la propia plataforma, lo que representa cerca del 20% del total reportado para ese periodo. Gotham estimó que la verdadera dependencia de Carvana de estas operaciones era entre 2,2 y 3,5 veces superior a la reconocida por la compañía, lo que equivaldría a al menos 1.000 millones de dólares (837,9 millones de euros) provenientes de estas empresas afiliadas.

El informe de Gotham City Research hizo un señalamiento específico hacia DriveTime, una empresa de financiación de vehículos dedicada a conceder créditos a personas con perfiles de alto riesgo. Esta empresa fue fundada por Ernest García III, hijo del creador principal de Carvana, Ernest García II, y ambas mantienen vínculos familiares y empresariales cercanos. “Sin la deuda de DriveTime, las ganancias de Carvana se desploman y el Ebitda ajustado no cubre los gastos por intereses”, expuso Gotham en el documento.

Las repercusiones del informe no se limitaron a la cotización bursátil. Gotham anticipó que el contenido del reporte podría generar retrasos en la entrega oficial de los resultados de Carvana para 2025, dado el impacto sobre la confianza del mercado y sobre el auditor responsable de certificar sus estados financieros. Además, estimó que Grant Thornton, la firma de auditoría contratada por Carvana, podría optar por dejar de auditar a la empresa tras la publicación del informe y las dudas que plantea sobre la veracidad de las cifras presentadas.

El episodio amplificó la presión sobre la transparencia financiera de Carvana y reactivó el debate sobre la fiabilidad de sus informes contables. Gotham City Research sostuvo que la manipulación en los beneficios y su dependencia de empresas aliadas, como DriveTime, ponen en entredicho los resultados económicos presentados por Carvana.

A lo largo de su informe, Gotham City Research remarcó la estructura de dependencia financiera entre las empresas involucradas y cuestionó los métodos de contabilización de ingresos y beneficios utilizados por Carvana. La compañía, conocida por operar máquinas expendedoras de automóviles y por su modelo de comercio electrónico en el sector automotriz, enfrenta ahora crecientes dudas del mercado sobre la solidez real de sus números financieros.

Este caso se suma a otras investigaciones previas impulsadas por Gotham City Research sobre firmas cotizadas, como Grifols y Gowex, cuyas acusaciones han tenido efectos notables en las valoraciones bursátiles de las compañías señaladas. La atención sobre prácticas de transparencia, control de las partes relacionadas y veracidad de las cuentas presentadas en empresas de alto crecimiento ha cobrado relevancia tras estas intervenciones.

El impacto bursátil reflejó la alarma entre inversores y analistas, quienes siguieron la evolución de la cotización de Carvana luego de conocerse las acusaciones. De acuerdo con Gotham City Research, el volumen y la especificidad de las operaciones entre Carvana y compañías del entorno de los García han jugado un papel fundamental en el Ebitda ajustado reportado por la empresa.

Desde el punto de vista del mercado, los señalamientos de Gotham City Research han situado a Carvana en el centro de una controversia sobre sus resultados económicos presentados, impulsando ventas masivas de sus acciones y creando incertidumbre respecto a la continuidad de su auditor y la puntualidad en la entrega de resultados financieros futuros.