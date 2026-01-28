Kallas avisa a la UE de que no puede "externalizar su supervivencia" porque "ya no es el centro de gravedad" de EEUU

Durante su intervención en la Conferencia Anual de la Agencia Europea de Defensa en Bruselas, Kaja Kallas advirtió sobre la carencia de capacidades estratégicas habilitadoras en Europa, señalando que resultan demasiado costosas o complejas para que un solo país pueda desarrollarlas individualmente. La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior subrayó la necesidad de mirar no solo el volumen de los gastos en defensa, sino de asegurar que tales inversiones se realicen de forma coordinada, inteligente y con el mayor impacto posible. En este contexto, instó a los Estados miembros a superar la fragmentación y a pensar conjuntamente como europeos. Según consignó el medio Europa Press, la diplomática estonia insistió en que la fragmentación convierte al continente en un actor lento y débil frente a las amenazas internacionales.

Kallas enfatizó la importancia de que la Unión Europea no dependa exclusivamente del apoyo externo para su seguridad, al señalar: “Europa ya no es el principal centro de gravedad de Washington. Este cambio viene produciéndose desde hace tiempo. Es estructural, no temporal”. Así, recordó a los Veintisiete que la externalización de la supervivencia europea, dependiente históricamente de Estados Unidos, ya no resulta viable en el contexto global actual. De acuerdo con Europa Press, la funcionaria remarcó que ninguna gran potencia ha conseguido sobrevivir tras haber dejado su seguridad en manos ajenas.

El medio Europa Press precisó que Kallas reconoció la fortaleza de los vínculos transatlánticos y aseguró que Estados Unidos seguirá siendo un socio y aliado relevante para Europa. No obstante, expresó que la Unión debe prepararse para adaptarse a una situación en la que la política de poder y la imposición de la fuerza estén recuperando peso a nivel global. La responsable de la diplomacia europea hizo referencia a la intervención del primer ministro de Canadá en el Foro Económico Mundial de Davos, por considerar que identificó correctamente el cambio de contexto internacional: “También ha llegado el momento de que Europa retire su cartel: reconocer que este cambio tectónico ha llegado para quedarse y actuar con urgencia”, añadió Kallas, según informó Europa Press.

En materia de defensa colectiva, la funcionaria resaltó la urgencia de incrementar el gasto en este ámbito, aunque llamó a hacerlo bajo un enfoque común, alineado y considerando prioridades compartidas. Kallas insistió en la necesidad de actuar con rapidez y coordinación para enfrentar el retorno de la política de poder coercitiva y la presión creciente sobre las normas e instituciones internacionales que se han consolidado durante más de ocho décadas, reportó Europa Press.

La jefa de la diplomacia europea recalcó que, aunque existen relaciones transatlánticas fuertes, la Alianza Atlántica atraviesa dificultades políticas que se traducen en limitaciones a la cooperación. En este sentido, llamó a que la OTAN “se vuelva más europea”, reafirmando la importancia de que la Unión garantice que sus iniciativas de seguridad y defensa continúen siendo complementarias con la OTAN. Según publicó Europa Press, Kallas sostuvo que ambas organizaciones deben sincronizar sus esfuerzos y objetivos para maximizar su eficacia conjunta.

La responsable de la política exterior europea mencionó que el conocimiento de las necesidades y metas de la OTAN resulta fundamental, ya que “cuanta más información facilite la OTAN, mejor podremos alinearnos”. Al respecto, exhortó a que ambos bloques compartan información y alineen estratégicamente acciones, de modo que los instrumentos presupuestarios y regulatorios de la Unión contribuyan al fortalecimiento de la Alianza Atlántica.

Finalmente, Europa Press detalló que Kallas advirtió a los gobiernos europeos sobre los riesgos de concentrarse excesivamente en intereses nacionales, lo que, en su opinión, dificulta la superación de la fragmentación y retrasa la consolidación de una verdadera política de defensa común. La Alta Representante concluyó su exposición señalando que el desafío actual exige respuestas urgentes y coordinadas dentro de la Unión, alejándose de la dependencia histórica respecto a la protección estadounidense y asumiendo una mayor responsabilidad por la propia seguridad en un entorno internacional en transformación.