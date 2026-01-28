Jordi Ribera: "Portugal es un rival mucho más curtido que nosotros"

Según declaró el seleccionador nacional Jordi Ribera al término del partido, la victoria reciente contra Francia influyó en las expectativas previas al enfrentamiento con Portugal, pero la derrota dejó en evidencia la falta de experiencia y la necesidad de autocrítica en el equipo español de balonmano, tras quedar fuera de la lucha por las medallas en el Europeo por segunda edición consecutiva. El técnico reconoció que el rendimiento del conjunto no alcanzó el nivel mostrado en el duelo contra Francia, e insistió en que las sensaciones tras el adiós al torneo eran diametralmente opuestas a las vividas en la anterior victoria.

De acuerdo con la información proporcionada por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) y recogida por diversos medios, Ribera señaló que, después del triunfo frente a un rival de alto calibre como Francia, el ambiente en el vestuario era de satisfacción por el esfuerzo y el resultado. Sin embargo, enfatizó que frente a Portugal no lograron mantener el tono competitivo, lo que se tradujo en una derrota que dejó a la selección española, los 'Hispanos', sin posibilidades de acceder a las semifinales del campeonato.

El entrenador explicó que la victoria ante Francia pudo llevar al equipo a confiar en que ese resultado les daría un impulso extra, pero matizó que cada duelo internacional comienza desde cero y que no existen ventajas adquiridas entre partidos. “La lección es que el hecho de ganar a Francia nos permite pensar que podemos ganar a cualquier equipo pero con esa actitud, con la que se ganó a Francia, y que se jugó cada uno de esos partidos. Hoy pensábamos que el hecho de haber ganado a Francia nos iba a dar un plus y los partidos siempre empiezan de cero y nadie te regala nada”, expresó Ribera, según la información facilitada por la RFEBM.

El seleccionador detalló que la derrota ante Portugal se gestó desde los primeros compases del encuentro: “La primera parte, sobre todo los primeros diez minutos, habíamos acumulado una cantidad de pérdidas que ha permitido que ellos pudiesen ir tres o cuatro goles por delante. Quizá la portería nos ha mantenido con vida. Esos cuatro goles al descanso permitían optimismo.” Según consignó la RFEBM, la selección española tuvo dificultades para mantener la posesión y la eficacia ofensiva en la fase inicial del partido, factores que condicionaron la remontada en la segunda parte.

A pesar de algunos intentos de reacción tras el descanso, Ribera afirmó que el conjunto portugués terminó imponiéndose y mostrando una mayor solidez y experiencia: “En la segunda parte, hemos recuperado algunos balones, ellos han cogido diferencia y Portugal ha demostrado que en estos momentos es un rival mucho más curtido, con mucha más experiencia, mucho más hecho que nosotros. Y nosotros a lo largo del Campeonato hemos sido capaces de hacer cosas muy buenas pero también cosas muy malas”, indicó el técnico a la RFEBM.

La eliminación del Europeo obliga a la selección española a analizar el rendimiento durante el torneo. Ribera subrayó que, a pesar de la decepción, esta experiencia puede contribuir a la evolución del grupo. “Tenemos que hacer análisis, estábamos en un grupo muy complicado, hemos construido paso a paso, y hoy no es un día bueno, pero con el tiempo el bagaje general será de construir un equipo que esta experiencia servirá para tener mejores competiciones”, manifestó el seleccionador nacional, según reportó la RFEBM.

La cita continental deja para los 'Hispanos' la tarea de reconstruir el conjunto a partir de las lecciones aprendidas, especialmente en cuanto a madurez y concentración ante rivales experimentados. Portugal, según lo expuesto por Ribera, supo aprovechar los errores del inicio del encuentro y mantener la ventaja durante el desarrollo del partido, mostrando una mayor capacidad para gestionar la presión y los momentos claves del duelo.

El análisis posterior al torneo incluirá tanto los aspectos positivos como las deficiencias detectadas. Ribera reconoció que si bien el equipo español mostró destellos de alto nivel en algunos encuentros del campeonato, los altibajos y la falta de regularidad terminaron por condicionar las opciones de avanzar a rondas finales. La experiencia adquirida servirá, en palabras del técnico, para reforzar el trabajo colectivo y mejorar la preparación de cara a futuros compromisos internacionales.