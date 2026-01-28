Google actualiza AI Overviews con la integración de Gemini 3 y preguntas de seguimiento

El botón “mostrar más” permite a quienes buscan información online interactuar directamente con el chat de Gemini 3, según el anuncio realizado por Robby Stein en el blog oficial de Google. Con esta función, ahora es posible acceder a enlaces destacados y plantear preguntas de seguimiento en la misma sesión de consulta, lo que facilita una exploración más completa de los temas de interés. Esta modificación marca el inicio de una nueva fase en la experiencia de búsqueda, en la que la inteligencia artificial no solo presenta resultados sintetizados, sino que también habilita una conversación continua orientada a desvelar el contexto y las intenciones detrás de cada petición.

Según informó Google a través de su canal oficial, la integración de Gemini 3 como motor predeterminado para los resultados generados por AI Overviews ya se ha implementado a nivel global. La compañía detalla que, desde la introducción de su modelo más avanzado de inteligencia artificial el pasado mes de noviembre, se han realizado ajustes para optimizar la calidad del razonamiento y la capacidad para abordar preguntas complejas en diferentes áreas del conocimiento y mantener la coherencia en el seguimiento de temas.

El medio digital recopiló que estos avances han llegado tras una serie de pruebas realizadas desde diciembre. Durante ese periodo, Google exploró cómo los usuarios interactúan con las vistas previas generadas por IA e identificó una preferencia por experiencias de búsqueda que permitan una continuidad conversacional, combinando la síntesis inicial de información con la posibilidad de aclarar dudas sin reiniciar la consulta. El vicepresidente de Producto de Búsqueda de Google, Robby Stein, indicó que el objetivo de estas actualizaciones es que las personas encuentren menores obstáculos al pasar desde la vista previa generada por IA hasta el diálogo más personalizado con el modelo Gemini 3.

Según publicó el blog institucional de Google, la transición a la conversación se realiza de forma sencilla: tras recibir la vista previa AI Overview, aparece una opción para ampliar la información y abrir la interfaz de chat. Este espacio habilita no solo preguntas adicionales sino también la posibilidad de acceder a recursos y enlaces seleccionados para profundizar en el tema de interés. La incorporación de las preguntas de seguimiento ofrece una dinámica más conversacional, permitiendo que el sistema entienda y ajuste sus respuestas basándose en la interacción previa del usuario.

El medio digital detalla que Gemini 3, presentado el pasado noviembre, representa la culminación de varios años de desarrollo en modelos avanzados de IA, enfocados tanto en una mejor comprensión del contexto como en la habilidad para identificar la intención detrás de cada consulta. Con su despliegue global en las AI Overviews, Google apunta a estandarizar una experiencia de búsqueda más interactiva y personalizada, en la que el usuario puede escalar desde una respuesta puntual a una investigación más profunda con el soporte del mismo sistema.

Google ha enfatizado, según reiteró Stein en el blog corporativo, que la actualización ya está disponible en todo el mundo, y que las nuevas funciones de interacción conversacional están activas para todas las personas que accedan a las AI Overviews. Así, quienes consulten pueden continuar indagando en sus temas de interés mediante preguntas directas y acceder a material adicional sin abandonar el entorno de búsqueda ni iniciar nuevas sesiones.

Según informó Google, el desarrollo de estas funciones responde a la intención de mejorar la eficacia y la satisfacción en el uso de su motor de búsqueda, priorizando una mayor fluidez y relevancia en el acceso a la información. De este modo, la empresa continúa apostando por la integración de modelos avanzados de IA en sus productos principales, con especial énfasis en facilitar el aprendizaje continuo y adaptativo en los hábitos de consulta online.