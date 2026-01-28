Glovo amplía su acuerdo con Tiendanimal y Kiwoko y duplica los pedidos de productos para mascotas

Uno de los factores clave detrás del aumento del número de tiendas y referencias de productos para mascotas en España ha sido la decisión de plataformas digitales como Glovo de ampliar su alianza con cadenas especializadas, lo que ha contribuido a duplicar los pedidos en esta categoría para 2025. Según publicó el medio Europa Press, el volumen de pedidos de artículos para animales de compañía en la plataforma ha crecido hasta un 110 % con respecto al año anterior, impulsado principalmente por la ampliación de los acuerdos con Tiendanimal y Kiwoko.

Las colaboraciones entre Glovo y las cadenas de bienestar animal han evolucionado desde sus inicios, según explicaron las compañías en un comunicado conjunto. Glovo comenzó su colaboración con Kiwoko en 2023, partiendo con una selección de 17 tiendas dentro de la aplicación. En la actualidad, esta oferta se ha incrementado a 150 establecimientos en 99 ciudades españolas, con más de 5.800 productos distintos disponibles para los usuarios. Por parte de Tiendanimal, el acuerdo de cooperación se concretó en 2024, inicialmente con 20 tiendas. A día de hoy, la alianza ya alcanza las 95 tiendas en 68 ciudades, con una oferta superior a 5.000 referencias, detalló Europa Press.

De acuerdo con la información difundida por las tres entidades, el crecimiento significativo en el volumen de pedidos responde a una estrategia clara de expansión digital y territorial. Glovo, por su parte, encuadra estos acuerdos dentro de su apuesta por la tecnología y la diversificación de servicios, con el objetivo de ampliar las entregas de productos variados a través de alianzas con operadores de diferentes sectores, reportó Europa Press. En el comunicado, también se subrayó que las cadenas especializadas, Kiwoko y Tiendanimal, buscan a través de estos acuerdos consolidar su presencia digital y fortalecer su estrategia orientada al comercio electrónico en todo el territorio español.

El medio Europa Press detalló que la ampliación de la oferta de productos y puntos de venta ha resultado en mayores opciones para los compradores, contribuyendo a la disponibilidad de productos relacionados con el bienestar animal en gran parte del país. La plataforma Glovo ha expandido de modo notable el alcance de estos productos, integrando a Tiendanimal y Kiwoko y facilitando que el consumidor pueda acceder a diferentes referencias de alimentos, complementos y accesorios para mascotas desde su propia aplicación móvil.

Las compañías señalaron también que el contexto actual muestra una transición acelerada hacia el entorno digital y el comercio electrónico, un fenómeno que ha impactado especialmente en sectores como el del bienestar y cuidado animal. El acuerdo, remarcó la información, permite a Kiwoko y Tiendanimal acercarse a una base de usuarios más amplia y adaptarse a las tendencias de consumo que privilegian la comodidad y la rapidez de entrega, consignó Europa Press.

El avance en la integración tecnológica y comercial que representan estos acuerdos entre Glovo y las cadenas especializadas se produce tras varios años de colaboración previa, lo que facilita la consolidación de un canal de ventas online que abarca tanto grandes ciudades como localidades más pequeñas, reseñó Europa Press. La diversidad en la oferta y la mejora en el acceso a productos de animales de compañía figuran entre los principales resultados de esta evolución en la distribución y venta del sector, de acuerdo con el comunicado conjunto publicado.