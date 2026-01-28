Gloria Camila y Álvaro García, se confirma su reconciliación

La revista Semana publica este miércoles en su portada unas imágenes de Gloria Camila junto a su ex, Álvaro García, que han desatado las especulaciones acerca de una posible reconciliación dos meses después de su ruptura.

Una segunda oportunidad que la pareja ha confirmado sin necesidad de palabras al ser sorprendidos en el aeropuerto de Madrid a su regreso de Venecia, donde han pasado unos románticos días celebrando que han decidido apostar de nuevo por su amor.

Aunque la hija de José Ortega Cano ha evitado publicar ninguna imagen del cantante gaditano durante su viaje a la ciudad italiana -jugando al despiste para vivir esta etapa lejos del foco mediático- el look que lucía en el último storie que ha compartido de su escapada este mismo miércoles le ha jugado una 'mala pasada', ya que Álvaro ha aterrizado en nuestro país con la misma cazadora de cuero y la boina de cuadros con la que Gloria se ha despedido de Venecia.

Ajenos a la presencia de las cámaras captando su llegada a Madrid juntos, la colaboradora y su novio -muy pendientes de sus teléfonos móviles- han recorrido la terminal caminando despreocupdos a pocos centímetros de distancia antes de abandonar el aeropuerto juntos en compañía de Rocío Flores, que ha ido a recogerlos en el coche de Gloria.

Fue el pasado noviembre, semanas después de volver de 'Supervivientes All Stars', cuando la hija de Rocío Jurado anunció su ruptura con el artista evitando entrar en detalles sobre los motivos que le habían llevado a poner fin a una historia de amor que se confirmó a principios de 2025 y que parecía totalmente consolidada: "Es maravilloso, un tío increíble que me ha dado lo mejor de él, nos hemos aportado mutuamente y sé que va a triunfar allá donde vaya. Le deseo lo mejor" confesaba.

Y ahora, dos meses después, la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad sobre la que Gloria no se ha pronunciado hasta el momento, aunque esta tarde reaparece en el plató de 'El tiempo justo' y seguro que aclara en qué punto está su relación con Álvaro.