FoodBox (Santagloria, Taberna del Volapie y Lateral) eleva sus ventas un 8,3% en 2025, hasta 163 millones

Santagloria Coffee & Bakery registró el mayor número de nuevas aperturas dentro del grupo FoodBox en 2025, incluyendo la llegada de la marca al mercado mexicano mediante dos locales en Mérida, Yucatán. De acuerdo con información difundida por FoodBox en un comunicado oficial y reportada por diversos medios como recoge la empresa, el grupo de restauración concluyó el ejercicio de 2025 con una facturación global de 163 millones de euros, lo que representa un avance del 8,3% respecto al año anterior.

Según detalló FoodBox, el grupo inauguró 57 nuevos locales durante el último año, hecho que fortaleció su posición entre los operadores multimarca del sector con mayores índices de crecimiento. Al finalizar 2025, la red gestionada alcanzó los 294 establecimientos operativos, distribuidos en 56 de gestión propia y 238 franquiciados. Además de Santagloria, entre las marcas bajo el paraguas de FoodBox se encuentran Taberna del Volapié, MasQMenos, Papizza y Lateral.

Tal como consignó la propia compañía, el desarrollo de Santagloria destacó no solo por la cantidad de inauguraciones —47 cafeterías nuevas— sino también por la expansión internacional, con la apertura de las dos primeras sedes en México mediante un acuerdo de máster franquicia. FoodBox remarcó que Santagloria mantiene su foco en la innovación, atención al cliente y calidad del producto, factores que contribuyeron a lograr un alza del 4,2% en el indicador 'like x like' (ventas comparables), superando así el promedio del sector y el rendimiento del segmento de cafetería y panadería.

Dentro del conjunto de marcas de FoodBox, la enseña de comida italiana Vezzo, fundada en 2024, duplicó su red en 2025 con cuatro nuevas localizaciones, mientras Papizza sumó también cuatro aperturas. Tanto Lateral como Taberna del Volapié incorporaron un local cada una, reforzando su presencia de manera selectiva en sitios estratégicos, de acuerdo con la información provista por FoodBox.

Los planes de expansión del grupo contemplan una aceleración del ritmo de aperturas para el próximo año. Según el comunicado de FoodBox recogido por la prensa, la compañía prevé alcanzar los 500 locales operativos al cierre de 2028. El crecimiento proyectado se sostendría sobre el desarrollo de Santagloria, el aumento de unidades de Vezzo y la expansión continua de Lateral en ubicaciones con características diferenciadas, sumado al avance de Taberna del Volapié y Papizza.

FoodBox anticipó que el año 2026 verá la apertura estimada de 70 nuevos establecimientos. Este proceso estará sustentado en modelos operativos calificados por la firma como “muy eficientes”, la apuesta constante por la innovación y la calidad del producto, así como en un compromiso por parte de todos los equipos con la experiencia de cliente. De acuerdo con la empresa, Santagloria consolidará su presencia en sus mercados actuales —España, Portugal, Andorra y México— y, en el caso de México, tras los buenos resultados obtenidos por las aperturas en Mérida, proseguirá con la ampliación paulatina de la red bajo el sistema de máster franquicia.

Vezzo, según lo comunicado por FoodBox, se prepara para fortalecer su presencia tras validar su propuesta en plazas como Asturias, Sevilla o Alicante, fuera del área inicial de Madrid. Lateral mantendrá un crecimiento selectivo y apuntará a ubicaciones estratégicas, sumando unidades en franquicia a su esquema operativo.

En cuanto a la visión para el futuro, Enrique Francia, presidente de FoodBox, resaltó en el comunicado que “el 2025 ha sido un año muy positivo, tanto por los resultados alcanzados como por la calidad del crecimiento y la evolución de sus marcas”. Francia también subrayó la solidez del modelo de negocio del grupo y el enfoque en la satisfacción del cliente como un distintivo para una expansión consistente. “Esto confirma la fortaleza de nuestro modelo multimarca y la capacidad del grupo para ejecutar su plan de expansión de forma consistente, apoyado en marcas bien posicionadas, en una red de franquiciados cada vez más comprometida con el proyecto y siempre con un foco absoluto de todos los equipos en la satisfacción del cliente”, puntualizó el presidente del grupo FoodBox, de acuerdo con el comunicado citado.

Para 2026, Francia anunció que el objetivo será incrementar el ritmo de crecimiento con las citadas 70 nuevas aperturas y la consolidación de las marcas en el mercado español, así como el fortalecimiento del despliegue internacional de Santagloria en los países donde ya tiene presencia. En palabras del presidente, “nuestro foco seguirá siendo crecer con disciplina, priorizando la rentabilidad de la red y la calidad del crecimiento”.

La estructura operativa de FoodBox se apoya en la combinación de locales propios y franquiciados, estrategia que favorece tanto la expansión ágil como la adaptación a diferentes mercados y perfiles de clientela. El grupo sostiene que la innovación continua en producto y servicio ha permitido mantener resultados superiores al promedio sectorial, especialmente en lo que respecta al aumento de ventas en unidades comparables.

El avance internacional de las enseñas, particularmente de Santagloria y Vezzo, se posiciona como un objetivo destacado dentro de la agenda de FoodBox para los próximos años. La apuesta por modelos de máster franquicia en mercados extranjeros, como el desarrollado en México, representa una de las principales palancas de crecimiento para la próxima etapa, según concretó el comunicado citado por los medios.

FoodBox insiste en que el desarrollo de nuevas aperturas responde a una estrategia de ubicación selectiva, priorizando emplazamientos de alto valor estratégico, tanto para locales propios como para franquicias. Otro de los ejes de su plan, recalcó la firma, es la inversión constante en innovación, orientada a anticipar y responder a las tendencias de consumo dentro del sector de restauración organizada.

Con estos resultados y proyecciones, FoodBox aspira a consolidarse entre los operadores de restauración multimarca con mayores perspectivas de crecimiento a nivel nacional e internacional, conforme a las expectativas y directrices expresadas en el comunicado oficial que dio a conocer el cierre de 2025.