Flick celebra el pase a octavos pero avisa: "Tenemos que hacer las cosas mucho mejor"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, consideró fundamental el respaldo mostrado por los seguidores en el Spotify Camp Nou durante la última victoria ante el Copenhagen, señalando que la conexión entre equipo y afición aportó una energía positiva clave. Según informó el medio, Flick remarcó la importancia de este apoyo en una noche donde el Barcelona aseguró el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Flick, durante la rueda de prensa posterior al encuentro, manifestó su satisfacción por alcanzar el objetivo trazado al inicio del torneo: evitar la ronda de 'play-off' previa y cerrar la fase de grupos entre los ocho mejores equipos de la competición. Tal como publicó la fuente original, el técnico alemán valoró el logro de haber finalizado en quinta posición, con 16 puntos, destacando que se trataba de una meta prioritaria para el plantel. “Estoy realmente feliz por esta situación y por haber terminado entre los ocho primeros. Era muy importante para nosotros y somos responsables de haberlo conseguido”, expresó. En cuanto a la exigencia del torneo europeo, Flick añadió: “No me importa jugar dos partidos más o menos, pero estar en el ‘Top 8’ era clave”.

El técnico subrayó el nivel de competitividad en el torneo, haciendo hincapié en la presencia de cinco equipos de la Premier League en el grupo de ocho clasificados directo a la siguiente ronda. El medio detalló que Flick considera a la liga inglesa como la más fuerte del momento, señalando que esta representación evidencia la dificultad del certamen. Más allá de valorar el pase de ronda, Flick advirtió sobre la necesidad de mejorar el rendimiento del equipo: “Tenemos calidad, pero sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer las cosas mucho, mucho mejor. En la siguiente ronda no puedes empezar en el minuto diez o quince, tienes que estar listo desde el primer segundo”.

Al referirse al partido disputado frente al conjunto danés, Flick reconoció diferencias notables entre ambas mitades del encuentro. Según reportó la fuente, el entrenador admitió que el desempeño en la primera parte no alcanzó las expectativas, aunque la segunda mitad mostró mejoras considerables. “La segunda parte fue mucho mejor. No hicimos grandes cambios, pero hablamos de estar en la posición correcta”, explicó Flick, quien agregó: “No estaba feliz con la primera mitad, pero al final lo están los jugadores, los entrenadores y también la afición”.

El entrenador azulgrana elogió la propuesta táctica del Copenhagen, calificando su estilo como atrevido y valiente. Consideró el duelo como un buen examen para el proceso de crecimiento y aprendizaje del Barcelona, ya que enfrentarse a un rival que presiona hasta el final contribuye a la evolución del equipo. Según consignó el medio, Flick definió el compromiso como una prueba útil para continuar mejorando de cara a las próximas fases del torneo continental.

En el plano individual, Flick se detuvo a analizar las actuaciones de jóvenes futbolistas del equipo. Resaltó el potencial de Marc Bernal y su capacidad técnica, a pesar de su reciente recuperación de una lesión. Explicó que, aunque el jugador todavía requiere evolucionar físicamente, disputar 45 minutos ante un rival de alto nivel representa una experiencia valiosa. Sobre Lamine Yamal, Flick destacó su crecimiento tanto en tareas defensivas como ofensivas, subrayando su importancia para el equipo y la capacidad para influir en el juego, especialmente en las acciones uno contra uno.

Finalizada la conferencia, Flick enfatizó su deseo de concentrarse únicamente en el desarrollo y los resultados del Barcelona, desestimando comparaciones con otros clubes o situaciones ajenas que puedan afectar la tabla de posiciones. Declaró con firmeza que la única preocupación reside en el rendimiento colectivo de su plantel y restó importancia a los resultados de terceros, según reflejó la fuente original.