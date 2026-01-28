El príncipe heredero de Arabia Saudí asegura a Pezeshkian que su país no será empleado para atacar Irán

Durante la reciente conversación telefónica entre los mandatarios de Arabia Saudí e Irán, Masud Pezehskian expuso ante Mohamed bin Salmán las acciones que su administración ha venido desarrollando en respuesta a la serie de protestas iniciadas en Irán a finales de diciembre. Según detalló el medio, este intercambio se produce en un contexto de creciente inquietud regional por el despliegue del portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el área de Oriente Próximo, y mientras continúan los reportes sobre víctimas fatales en el marco de la represión interna en Irán: las cifras oficiales de Teherán sitúan el número de muertes en 3.100, aunque Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, estima más de 6.100 fallecidos.

El medio indicó que, durante la llamada, el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, afirmó al presidente iraní que ni el espacio aéreo ni el territorio saudí serán utilizados para lanzar ataques en contra de Irán. Esta postura fue difundida mediante un comunicado oficial en redes sociales y reiteró el compromiso saudí con el respeto a la soberanía de la República Islámica, subrayando que “el Reino no permitirá que su espacio aéreo o su territorio se utilicen en ninguna acción militar contra la República Islámica de Irán ni en ningún ataque de ninguna parte, independientemente de su destino”.

El medio reportó que, más allá de la cuestión militar, ambos líderes pusieron énfasis en la importancia del diálogo como vía para resolver las diferencias. Mohamed bin Salmán manifestó el respaldo de Arabia Saudí a toda iniciativa que busque solventar los conflictos mediante la negociación, buscando reforzar tanto la seguridad como la estabilidad en la región. La comunicación directa entre ambos mandatarios tiene lugar en un momento en que la tensión se incrementa debido a la presencia militar estadounidense cerca de Irán, lo que ha generado preocupación internacional ante la posibilidad de una escalada.

En respuesta a las declaraciones de Bin Salmán, Masud Pezehskian expresó su agradecimiento al gobierno saudí por mantener una posición firme a favor de la integridad territorial y la soberanía de Irán. Además, Pezehskian reconoció el papel del príncipe heredero en los intentos de asegurar la paz y la estabilidad en Oriente Próximo, según consignó la fuente. Ambos dirigentes destacaron encontrarse en sintonía respecto a la necesidad de evitar que la confrontación se traduzca en acciones militares y reafirmaron el valor de la cooperación y la comunicación directa para tratar los desafíos compartidos.

Según publicó el medio, el líder iraní también informó a su interlocutor saudí sobre los movimientos sociales ocurridos en Irán en los últimos meses, así como del saldo de fallecidos que han dejado estas movilizaciones y la respuesta oficial de su gobierno. Las cifras en torno a las víctimas han generado visiones encontradas, con balances oficiales y de organizaciones independientes manejando datos dispares, lo que refleja la magnitud del conflicto interno que atraviesa el país.

De acuerdo a los detalles aportados por el comunicado divulgado en redes sociales, la llamada telefónica entre Mohamed bin Salmán y Masud Pezehskian tuvo como propósito principal reforzar los canales diplomáticos y reiterar el compromiso de ambas naciones con la estabilidad regional, rechazando cualquier uso del territorio saudí en operaciones militares contra terceros. En este contexto, Arabia Saudí insistió en que no permitirá bajo ninguna circunstancia que su espacio aéreo o área territorial sirva como plataforma para agresiones hacia Irán, independientemente de quienes sean los actores involucrados.

El medio puntualizó que, en paralelo a este diálogo, el desplazamiento de fuerzas estadounidenses brinda un telón de fondo de incertidumbre geopolítica, acentuando la importancia de las garantías ofrecidas por Arabia Saudí respecto a su neutralidad ante posibles ofensivas militares. La reafirmación de esta política es relevante dado el historial de tensiones entre Teherán y Washington y las implicancias que un conflicto armado tendría para la región.

Finalmente, la comunicación entre los líderes de Arabia Saudí e Irán pone en perspectiva la importancia del diálogo diplomático como herramienta para prevenir una escalada militar amplia en Oriente Próximo, en un momento en que múltiples actores internacionales monitorean la evolución de la situación. Según relató el medio, el intercambio de reconocimientos y compromisos ofrecidos por ambos mandatarios constituye un esfuerzo por afianzar la cooperación y asegurar que la soberanía de cada nación se mantenga intacta en un escenario regional marcado por altas tensiones y múltiples intereses contrapuestos.