El Gobierno de Brasil presenta a EEUU la solicitud de extradición del exjefe de Inteligencia Ramagem

Alexandre de Ramagem, que en noviembre declaró sentirse "seguro" en Estados Unidos y afirmó contar con el "consentimiento" del entonces presidente estadounidense Donald Trump para permanecer en el país, permanece en territorio estadounidense tras huir de la justicia brasileña. Según informó Agencia Brasil, el Gobierno de Brasil ha formalizado ante Estados Unidos la solicitud de extradición del diputado y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), acusado de delitos relacionados con el intento de golpe de Estado de 2022, el cual fue encabezado por el expresidente Jair Bolsonaro.

De acuerdo con el medio estatal brasileño, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública brasileño comunicó al Tribunal Supremo que la gestión de extradición ya se encuentra en trámite. Esta solicitud fue presentada a través de la Embajada de Brasil en Washington ante el Departamento de Estado estadounidense. La petición gubernamental se produce tras la fuga de Ramagem, quien fue condenado a 16 años de prisión debido a su implicación en la trama golpista que buscó derrocar el orden democrático en Brasil a finales de 2022.

La operación de la Justicia brasileña sostiene que Ramagem utilizó su posición como líder de la Abin para apoyar la tentativa de abolición violenta del Estado de derecho democrático. El exjefe de Inteligencia está acusado de conformar una organización criminal y de participar activamente en el golpe de Estado fallido, delitos que motivaron el fallo judicial y la prohibición de abandonar el territorio brasileño. Pese a esta restricción, Ramagem logró salir del país y refugiarse en Estados Unidos.

Durante sus primeras declaraciones tras la huida, según detalló Agencia Brasil, Ramagem afirmó: "Es lógico que no me haya quedado en Brasil, con mis hijas viéndome arrestado sin haber cometido ningún delito y sufriendo una dictadura". Estas palabras fueron pronunciadas mientras permanecía en Estados Unidos, donde sostuvo que su llegada contaba con el respaldo del entorno del expresidente Trump, quien en ese momento lideraba el Ejecutivo estadounidense.

La situación de Ramagem no es un hecho aislado, ya que su fuga ocurrió poco después de que otros diputados brasileños en situaciones similares optaran por abandonar el país. Carla Zambelli, también diputada y condenada, fue detenida en Roma y actualmente espera su posible extradición. Por su parte, Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario y a su vez legislador, se vio implicado en una campaña de hostigamiento contra los jueces del Supremo brasileño durante las etapas finales del juicio contra su padre, según recogió Agencia Brasil.

El proceso de extradición de Ramagem no cuenta con un plazo específico para su resolución, ya que la legislación estadounidense y los acuerdos internacionales en la materia prevén que cada solicitud sea evaluada según protocolos propios. De acuerdo a lo informado por Agencia Brasil, la decisión final sobre el regreso del exjefe de inteligencia a territorio brasileño dependerá de la respuesta formal del Departamento de Estado de Estados Unidos ante la requisitoria enviada por la Embajada de Brasil.

En la trama por la cual fue condenado, la Justicia brasileña determinó que Ramagem participó en la coordinación y ejecución de actos encaminados a quebrantar la democracia, valiéndose de recursos y atribuciones del aparato estatal. Las investigaciones comprobaron que el uso de la infraestructura de la Abin integró el conjunto de acciones dirigidas a soportar el intento de golpe de Estado.

El caso de Alexandre de Ramagem forma parte de una serie de investigaciones y juicios abiertos tras los sucesos de 2022, en los que se buscó responsabilizar a los organizadores y ejecutores del intento de derrocamiento. El Supremo Tribunal Federal ha sostenido la línea de aplicar sanciones firmes a los involucrados en los hechos, denunciando el uso indebido de cargos públicos y recursos oficiales en la conspiración.

Agencia Brasil precisó que el Gobierno brasileño mantiene una política de seguimiento y cooperación internacional para asegurar la ejecución de las sentencias emitidas en su territorio y el retorno de quienes evadieron la acción de la Justicia. El envío de la solicitud de extradición de Ramagem se enmarca en ese compromiso, mientras continúan en curso los procesos relacionados con otros actores de la trama golpista.