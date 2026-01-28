Crónica del FC Barcelona - Copenhagen: 4-1

Los movimientos tácticos realizados por el entrenador Hansi Flick tras el descanso dieron paso a una reacción decisiva para el FC Barcelona, que selló su clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones al vencer por 4-1 al Copenhagen en el Spotify Camp Nou. Según detalló el medio de comunicación que reportó el encuentro, el partido correspondiente a la octava y última jornada de la fase de grupos se definió por el temple del conjunto catalán al revertir una desventaja inicial y aprovechar su dominio ofensivo, en una noche marcada por la alternancia de emociones y la relevancia de varios de sus principales referentes en el marcador.

De acuerdo con la información publicada, el Barcelona afrontó el compromiso sabiendo que solo la victoria y una diferencia abultada podían garantizar su avance en la competición europea. El arranque del duelo, sin embargo, representó una complicación inesperada para el equipo dirigido por Flick. Apenas en el minuto 4, Viktor Dadason capitalizó una descoordinación defensiva y logró batir a Joan Garcia, situando a los visitantes daneses en ventaja y comprometiendo de manera temporal las opciones matemáticas del conjunto azulgrana de ubicarse entre los ocho mejores de la competición.

El medio que cubrió el encuentro expuso que, tras el gol inicial, el Barcelona tomó la iniciativa e incrementó la presión ofensiva. Robert Lewandowski desperdició una clara oportunidad al rematar directamente a las manos del arquero Dominik Kotarski, y el defensa Eric Garcia obligó al guardameta croata a intervenir de nuevo con un disparo que, tras un rebote en la zaga, fue desviado a tiro de esquina. El planteamiento conservador del Copenhagen, con una línea defensiva baja y focalizado en mantener la ventaja, encontró dificultades ante los sucesivos avances de los locales, que acumularon aproximaciones por medio de la conducción y el toque, aunque sin precisión en la definición.

Los acercamientos del Barcelona no lograron neutralizar la postura defensiva danesa antes del descanso, pese a los intentos de figuras como Lamine Yamal, quien asumió un rol activo en la generación de peligro, y a la insistencia de Lewandowski, quien tuvo otra llegada contenida por Kotarski. Una jugada polémica, con supuesto penalti sobre Fermín sancionado finalmente con tarjeta amarilla para Lamine Yamal por protestar al árbitro Benoît Bastien, dejó al equipo con frustración después de varios intentos infructuosos. El final de la primera mitad encontró al Barcelona en desventaja, tras un nuevo error defensivo que a punto estuvo de aumentar el margen para el Copenhagen.

La segunda parte del compromiso, consignó el medio, evidenció los ajustes de Flick, quien optó por el ingreso de Marc Bernal en lugar de Eric Garcia, afectado por un golpe en la cabeza. Poco después de la reanudación, Lewandowski firmó el empate al culminar una jugada colectiva iniciada por Dani Olmo y con protagonismo de Lamine Yamal, encargado de asistir al delantero polaco para que anotase el 1-1. El gol proporcionó un impulso anímico al conjunto catalán, que se mantuvo fuera temporalmente del grupo de acceso directo a octavos por diferencia de resultados en otros estadios.

Según difundió la cobertura oficial, la perseverancia ofensiva de los azulgranas se vio recompensada en el minuto 60, cuando Lamine Yamal marcó el 2-1 con un disparo desviado levemente en un defensa danés, superando la resistencia de Kotarski. El tanto situó al Barcelona en quinta posición y fue interpretado como un giro afortunado en la trayectoria del encuentro. El dominio se amplió al minuto 69, luego de que Raphinha convirtiera un penalti cometido sobre Lewandowski: la jugada nació de una combinación entre el propio Lewandowski y Lamine Yamal, y finalizó con el brasileño estableciendo el 3-1.

El avance del marcador permitió al conjunto local tomar control absoluto del encuentro, manteniendo el dominio territorial y reduciendo las posibilidades de respuesta del Copenhagen, que optó por retrasar sus líneas y buscar esporádicos contragolpes. Marcus Rashford, que ingresó en la segunda mitad, selló la goleada con un tiro libre directo en el minuto 85, consolidando el 4-1 definitivo y sumando su quinto gol en la competición, según informó la fuente.

A pesar de la holgura del resultado, el conjunto dirigido por Flick evidenció nuevamente problemas defensivos en las transiciones, situación reflejada en un gol anulado al Copenhagen tras intervención del VAR por fuera de juego posicional. El técnico germano subrayó en la previa la importancia del aporte global del plantel, valorando tanto a los titulares como a los relevos, aspecto que se vio reflejado en el desarrollo del encuentro y en los cambios tácticos introducidos a lo largo de la segunda mitad.

En la composición del equipo titular, reportó el medio especializado, el Barcelona alineó con Joan Garcia en la portería; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Balde en defensa; Dani Olmo y Eric Garcia (sustituido por Bernal) como pivotes; y un tridente ofensivo compuesto por Lamine Yamal, Fermín y Raphinha, junto a Lewandowski como referencia ofensiva. En la segunda mitad ingresaron Sergio Araujo y Marcus Rashford, así como Casadó y Ferran Torres, quienes colaboraron para mantener el ritmo y la presión sobre el rival. El Copenhagen, conformado por Kotarski bajo palos, una defensa formada por Meling, Hatzidiakos, Pereira y López, y un centro del campo liderado por Larsson, Suzuki, Clem y Achouri, encontró en Dadason y Elyounoussi a sus referentes de ataque, realizando cambios durante el complemento que no alteraron el desarrollo del partido a su favor.

Según la información recopilada, los goles se distribuyeron de la siguiente manera: Viktor Dadason abrió la cuenta para los visitantes a los 4 minutos, mientras que Lewandowski logró el empate a los 48. Lamine Yamal puso por delante al Barcelona en el minuto 60, Raphinha amplió la ventaja a los 69 desde el punto penal y Rashford culminó la actuación goleadora en el minuto 85. El árbitro francés Benoît Bastien amonestó a Lamine Yamal en el Barcelona y a López, Suzuki, Meling y Pereira en la escuadra danesa, reflejando el tono competitivo mostrado durante el desarrollo del encuentro.

El Spotify Camp Nou acogió a 44.609 aficionados, testigos del desempeño de un Barcelona que concluyó la fase de grupos con 16 puntos, garantizando su presencia en los octavos de final e instalándose entre los ocho mejores equipos de la Liga de Campeones esta temporada. Según reportó el medio citado, la combinación de resultados en la jornada final determinó los posibles enfrentamientos del club catalán en la siguiente ronda, donde podría medirse ante el vigente campeón, el PSG de Luis Enrique, Dembélé y otros refuerzos recientes.

Respecto a las perspectivas del equipo para la siguiente fase, la cobertura periodística indicó que la presencia de Pedri en octavos representa un resguardo adicional, aunque persisten necesidades de mejora en la solidez defensiva para aspirar a mayores objetivos en la competición continental. La clasificación permite al club encarar los próximos duelos con la confianza fortalecida por la remontada y el rendimiento colectivo.