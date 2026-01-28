Condenada a 20 meses de cárcel la ex primera dama de Corea del Sur por corrupción

El Tribunal del Distrito Central de Seúl absolvió a la ex primera dama Kim Keon Hee de las acusaciones relacionadas con la manipulación bursátil y el supuesto apoyo electoral a una exdiputada del Partido del Poder Popular, además de fijar una condena de un año y ocho meses de prisión por tráfico de influencias. La sentencia, dictada este miércoles, determinó que Kim cometió un delito al aceptar obsequios de la Iglesia de la Unificación, conocida también como la Secta Moon, en el periodo que abarca desde abril hasta julio de 2022, en complicidad con el chamán Jeon Seong Bae. De acuerdo con The Korea Times, el proceso judicial se centró en dilucidar la responsabilidad de Kim por el episodio de corrupción vinculado con la recepción de artículos de lujo de esta organización religiosa.

Según informó The Korea Times, la resolución judicial especifica que entre los cargos presentados contra Kim, el tribunal solo halló fundamentos suficientes para considerar demostrado el tráfico de influencias. La acusación señalaba que la ex primera dama habría recibido los obsequios mencionados a cambio de favores o beneficios indebidos, elemento central para la configuración del delito por el cual fue sentenciada. Esta decisión judicial redujo significativamente la expectativa de pena, ya que la Fiscalía había solicitado hasta 15 años de prisión para Kim, contemplando todas las acusaciones formuladas.

El medio The Korea Times detalló que Kim fue absuelta del cargo de haber favorecido electoralmente a la exdiputada Kim Young Sun durante las elecciones parlamentarias de 2022. Según la acusación, se pretendía establecer que la ex primera dama habría intervenido para asegurar sondeos favorables a su esposo, Yoon Suk Yeol, en la carrera presidencial del mismo año, a cambio de respaldar políticamente a Kim Young Sun. Sin embargo, el tribunal concluyó que las pruebas presentadas no permitieron acreditar estos hechos como delito.

Las investigaciones judiciales también exploraron la participación de Kim Keon Hee en supuestas operaciones irregulares en el mercado bursátil. Según el expediente, se le atribuía haber intervenido en la manipulación del precio de las acciones de Deutsch Motors, logrando obtener unas ganancias de aproximadamente 570.000 dólares, equivalentes a más de 475.000 euros. Pese a las sospechas, la sentencia determinó que no se demostró su implicación directa en estos movimientos, lo que derivó en su absolución de ese cargo.

De acuerdo con la información reportada por The Korea Times, Kim Keon Hee se encuentra en prisión desde agosto de 2025, a la espera de la resolución definitiva de su situación legal. La sentencia actual representa una reducción sustancial respecto a la petición inicial de la Fiscalía, que contemplaba una condena mucho más severa por la acumulación de cargos. El proceso judicial ha estado acompañado de gran atención pública debido a la notoriedad de la figura de Kim y la repercusión en la vida política del país.

La condena de Kim Keon Hee ocurre en el contexto de los recientes fallos judiciales contra su esposo, el exmandatario Yoon Suk Yeol. Según consignó The Korea Times, Yoon fue sentenciado a cinco años de prisión tras ser hallado culpable de obstrucción a la justicia, abuso de poder y falsificación de documentos. Estos hechos están vinculados a la declaración de la polémica ley marcial emitida en diciembre de 2024, medida por la cual posteriormente perdió el cargo presidencial.

El vínculo de Kim con la Iglesia de la Unificación, denominada también Secta Moon, ha sido foco de especulación y análisis en Corea del Sur, dado el peso social y político de esta organización. Según The Korea Times, el tribunal identificó como pieza central del delito la recepción de obsequios valuados en sumas considerables, acción que, junto con la colaboración del chamán Jeon Seong Bae, constituyó un acto de tráfico de influencias dentro del ámbito de la función pública que desempeñaba Kim como esposa del presidente.

Las investigaciones sobre el caso han dado lugar a un amplio debate público y mediático en Corea del Sur, explicó The Korea Times. La atención se ha enfocado en el impacto de los vínculos entre figuras políticas y grupos religiosos influyentes, así como en los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas para altos funcionarios y sus colaboradores cercanos. La reducción de la pena para Kim Keon Hee y la absolución de algunos de los cargos ha generado reacciones diversas entre la opinión pública y el ámbito político del país.

Según el expediente judicial repasado por The Korea Times, el tribunal descartó la existencia de pruebas concluyentes contra Kim en los casos de manipulación bursátil y apoyo electoral, e insistió en la importancia de delimitar las responsabilidades individuales en cada proceso investigado. La sentencia enfatizó que la condena por tráfico de influencias responde en exclusivo a la comprobación del intercambio de regalos entre la ex primera dama y la Iglesia de la Unificación.

El caso ha promovido nuevas discusiones sobre los límites éticos del ejercicio del poder y la obligación de transparencia de los funcionarios y sus familias. Según publicó The Korea Times, el proceso judicial en torno a Kim y Yoon representa uno de los más relevantes en la reciente historia política de Corea del Sur, en tanto involucra a una pareja presidencial y aborda aspectos centrales de la legítima gestión pública frente a intereses externos y particulares.