Arranca la campaña para la segunda vuelta de las presidenciales tras un debate con Seguro como ganador

António José Seguro subrayó el respaldo recibido de figuras históricas de la derecha portuguesa, entre ellas el expresidente Aníbal Cavaco Silva, y argumentó que este apoyo no respondía a motivos ideológicos sino a la necesidad de preservar la democracia, las libertades y el respeto institucional. A partir de este fundamento, el único debate televisivo antes de la segunda vuelta de las presidenciales se convirtió en un escenario de acusaciones y posturas enfrentadas entre el socialista y su adversario, André Ventura, líder de Chega, según reportó el medio El País.

Durante el encuentro, emitido la noche anterior al inicio oficial de la campaña, los principales candidatos a la jefatura de Estado en Portugal expusieron posiciones irreconciliables en cuestiones clave, según detalló El País. La discusión incluyó temas como la reforma laboral impulsada por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro, la crisis sanitaria, modificaciones constitucionales, poderes presidenciales e inmigración. Ante una pregunta sobre la iniciativa de regularización migratoria, Ventura acusó a Seguro de promover leyes que, a su juicio, fomentarían inseguridad y déficit en los servicios públicos. Por su parte, el dirigente socialista le recriminó que utiliza el tema para incentivar el miedo y la división entre la ciudadanía.

El debate, de acuerdo con El País, sirvió también para que los candidatos perfilen su imagen ante el electorado. Seguro intentó presentarse como candidato independiente y preparado, aludiendo a su recorrido político y a su capacidad de construir consensos. Señaló que ha logrado atraer apoyos, incluso de personas que no han participado previamente en política, e hizo énfasis en la necesidad de un presidente que actúe con moderación, experiencia y que mantenga lealtad institucional hacia el ejecutivo. Añadió que el jefe de Estado debe ser exigente con el gobierno, en alusión a posibles escenarios de tensión de poderes.

En contraposición, Ventura insistió en posicionarse como una figura antisistema y defendió la idea de que existe una campaña de cancelación en su contra. "Se trata de cancelarme", afirmó, consigna El País, reiterando el mensaje que ha utilizado en múltiples ocasiones durante el proceso electoral. Además, interpretó que el apoyo que ha cosechado Seguro de distintos sectores políticos representa un bloque formado en su contra, más que una adhesión genuina a favor del socialista. Ventura también criticó la llamada “herencia socialista” y la “falta de ideas” de su rival, presentándose como alternativa frente a unas “élites que se han apoderado del poder y el dinero y lo han repartido entre amigos”.

La única coincidencia registrada entre los candidatos estuvo relacionada con su rechazo a la reforma laboral del gobierno, aunque cada uno propuso distintos modelos de solución. Según consignó El País, ambos descartaron firmar la reforma en su forma actual si resultan elegidos. En el resto de los temas, las diferencias se mantuvieron notables.

El debate, que fue la única instancia televisada antes de la votación del 8 de febrero, reflejó una estrategia de ambos candidatos para reforzar sus perfiles ante un electorado fragmentado. Seguro se jactó de la falta de respaldo conservador significativo hacia Ventura e interpretó su candidatura como un intento fallido de convocar primarias en la derecha. El exponente de Chega, a su vez, apuntó a reunir el voto del desencanto y de quienes buscan “dar a la democracia la sacudida que merece”.

Según los datos difundidos por El País, António José Seguro parte con ventaja de cara al balotaje: una encuesta reciente le asigna hasta el 60% de la intención de voto, frente al 24,5% de Ventura, prácticamente idéntico al obtenido en la primera vuelta. Aún un 15% del electorado se mantiene indeciso, lo que añade incertidumbre al resultado final.

En la primera vuelta, concretada el 18 de enero, Seguro obtuvo el 31% de los votos, y se prevé que podría duplicar esa cifra mediante el trasvase de apoyos tanto de la izquierda como de la derecha, según el seguimiento realizado por El País. Ventura se mantendría estable en torno al porcentaje conseguido en la ronda inicial. El medio detalló que la campaña de la segunda vuelta comenzó oficialmente este miércoles, mientras que la votación anticipada estará disponible para los ciudadanos a partir del próximo domingo.

La confrontación presidencial de Portugal se mantiene centrada en los contrastes discursivos, la lucha por proyectar experiencias y legitimidades distintas y la tensión en torno a cuestiones de fondo como la inmigración y el papel del presidente en la arquitectura política del país, según el análisis presentado por El País. Ambos candidatos seguirán presentando sus plataformas hasta el día de la elección, en un clima marcado por la polarización y por el llamamiento al voto entre quienes apoyan la continuidad institucional y quienes buscan un cambio frente al actual sistema político.