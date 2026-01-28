Agricultores protestan en Castejón y Ribaforada con cortes de carretera en defensa del sector

El presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Félix Bariáin, señaló que las recientes negociaciones y decisiones adoptadas por el Parlamento Europeo demuestran que las movilizaciones del sector agrícola han comenzado a generar impacto en la agenda política. Según detalló el medio, el Tribunal Superior de Justicia Europea deberá pronunciarse sobre el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur, mientras que en las conversaciones con India se excluyeron determinados productos agrícolas que podrían haber significado competencia desleal para los productores locales. En este contexto, el dirigente subrayó la relevancia de la unión entre organizaciones y la necesidad de mantener la presión, no solo en Navarra sino en todo el país.

El medio informó que este jueves, agricultores y ganaderos de Navarra realizaron sendas protestas con cortes en carreteras a la altura de Castejón y Ribaforada. Según lo publicado, estas movilizaciones se convocaron en defensa del sector primario y su modo de vida, así como en rechazo a los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, y entre la Unión Europea e India. Los organizadores, que incluyeron a UAGN y EHNE Nafarroa, contaron con el respaldo de la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN), Agricultores Independientes de Navarra (AGAIN) y la asociación Semilla Belarra.

Durante las protestas, decenas de tractores y diversas pancartas se hicieron presentes en las vías, exhibiendo lemas como “Tu salud no se negocia. Zure osasuna ez da negoziatzen”. Según informó la fuente, la acción buscó denunciar la entrada de productos importados cuya producción implica el uso de materias activas prohibidas en España y en la Unión Europea, lo que, según los agricultores, compromete los estándares de seguridad y calidad alimentaria en el país.

Bariáin declaró, según consignó el medio, que esta situación representa una amenaza directa sobre la agricultura, la ganadería, la viabilidad de los pueblos y la salud de los consumidores. El dirigente enfatizó que estas importaciones generan presión sobre los precios, logran competir en condiciones desiguales y dificultan la supervivencia del sector rural, al tiempo que señaló que muchos de estos productos llegan a los mercados europeos tras haberse producido con insumos que no están autorizados en la Unión.

El mismo responsable acusó tanto al Partido Socialista como al Partido Popular y al Partido Nacionalista Vasco de apoyar el acuerdo de Mercosur, y afirmó que sus votos favorables permiten la entrada de productos agrícolas que no cumplen los mismos requisitos que los nacionales. “Es algo que tienen que explicar los tres partidos, pero lo digo aquí alto y claro, huele mucho a puertas giratorias”, dijo Bariáin, según publicó el medio.

Durante la jornada, distintos portavoces y participantes reiteraron que el objetivo de la protesta era “decirle a la sociedad, a la clase política, que estamos defendiendo los intereses de la agricultura, de la ganadería, del medio rural”, en palabras de Bariáin recogidas por el medio. Añadió que “estamos defendiendo a nuestros pueblos frente a políticas que lo que están haciendo es vaciar los pueblos, acabar con la agricultura, con la ganadería, y sobre todo están posibilitando la entrada de productos sin control”.

El medio reportó que las organizaciones consideraron que permanecer unidos es una estrategia esencial para lograr avances y mantener la presión sobre las instituciones, tanto a nivel local como europeo. Bariáin concluyó animando a los manifestantes a continuar participando en próximas movilizaciones convocadas, como la que tendrá lugar en Pamplona.

Las protestas de este jueves en Navarra, cuyos organizadores destacaron la “unidad de acción” entre las organizaciones, reflejan el descontento creciente entre los trabajadores del campo ante lo que consideran una desprotección institucional frente a la competencia desleal y el vaciamiento del mundo rural. Según las agrupaciones, los tratados de libre comercio aprobados o en negociación suponen una amenaza para la sostenibilidad de la producción local, impactan en la vida de los pueblos y contribuyen a la despoblación y el abandono del sector agrario.

Las entidades presentes en la movilización insistieron, según publicó la fuente, en la urgencia de implementar controles más estrictos sobre las importaciones de productos agrícolas y ganaderos, y en la necesidad de políticas que prioricen tanto la seguridad alimentaria como la supervivencia del tejido social y productivo rural.