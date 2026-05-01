Artista cubana da un micrófono a Nueva York y alerta de "libertad de expresión en peligro"

Nueva York, 1 may (EFE).- Por encima del barullo de Times Square, este viernes se escucharon palabras contra el autoritarismo, la explotación laboral y el maltrato a los inmigrantes desde un estrado efímero, obra de la artista cubana Tania Bruguera, quien alertó a EFE de una "libertad de expresión en peligro".

Bruguera (La Habana, 1968) representó en el cruce más famoso de Estados Unidos una variación de su performance 'El susurro de Tatlin #6', en el que ofrece una plataforma y un micrófono a cualquiera, con motivo del Día Internacional del Trabajador.

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"Esta obra tuvo un significado tan grande en Cuba en el 2009, y desgraciadamente las condiciones de censura se repiten a través del tiempo y el mundo", explicó la artista, que causó gran polémica entonces en la Bienal de la Habana, donde la bloguera Yoani Sánchez, entre otros participantes, reclamaron libertad y democracia.

"Estamos a un momento del auge de las autocracias y las dictaduras en el mundo, no solamente en los Estados Unidos, donde la libertad de expresión está en peligro", aseguró Bruguera.

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Cada participante que se atrevía a subir al estrado recibía una paloma blanca y podía hablar durante un minuto, flanqueado por dos agentes de seguridad imponentes, vestidos de negro y con gafas de sol, quienes, al acabarse el tiempo, les colocaban su mano en el hombro.

A lo largo de la hora que duró la performance, retransmitida 'online', hubo silencios en los que nadie tomaba el 'micro', pero la mayoría respetaron los tiempos y formas para hacer denuncias de todo tipo, aunque un hombre subió dos veces y siguió hablando sobre "el poder del pueblo".

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Un hombre aprovechó para promocionar un evento de comedia en español, otro cantó con una guitarra 'We shall overcome', otro lamentó la persecución de la comunidad LGTBIQ+ y proclamó "Palestina libre", y una mujer defendió el movimiento sindical y la empatía humana.

Bruguera reconoció que la gente es "muy consciente de que el Internet es un almacén que siempre existe y que te lo pueden tergiversar cuando quieren", pero reafirmó el poder de pronunciarse.

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Comparó la situación con la de Cuba, donde recientemente "se metió preso una persona ni siquiera disidente, una persona normal que salió con un cartel que dijo libertad", y destacó que "el arte ayuda a prevenir, a ponernos a pensar antes de que las cosas hayan pasado y sean definitivas".

Sin pelos en la lengua, esta artista famosa por sus intervenciones sociales, que es profesora y jefa de medios y 'performances' en la Universidad de Harvard, reflexionó también sobre lo que es ser parte de la comunidad cubana en el exilio.

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"Es una distinción que hay que empezar a tener para ser justo con toda la lucha y la voz de un pueblo que no es escuchado", sostuvo, señalando las protestas en las redes sociales y las calles frente a la "propaganda", con madres que sacan "refrigeradores vacíos" y recuerdan a sus "hijos menores de edad presos".

Para Bruguera, Cuba está en un momento "tenso donde la gente tiene mucha esperanza puesta", porque, sostuvo, la sociedad civil cubana "está más que preparada para dirigir ese país" y hacer cambios, incluyendo a los miles de cubanos cualificados y trabajadores que hay por el mundo.

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La iniciativa fue coordinada por Times Square Arts, gestora del arte público en la plaza, y Fall of Freedom, una entidad que ha organizado unas 300 actividades culturales, para "unirse en desafío de las fuerzas autoritarias que están barriendo" a EE.UU.

Una creadora de Fall of Freedom, la escritora Laura Raicovich, consideró importante la obra de Bruguera hoy, cuando "el pueblo en EE.UU. y todo el mundo busca que la gente en el poder entienda que ese poder realmente reside en nosotros, los trabajadores, la gente normal que hace cosas normales".

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Nora Quintanilla