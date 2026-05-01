Peña celebra entrada en vigor del pacto UE-Mercosur, que traerá "más desarrollo" y trabajo

Asunción, 1 may (EFE).- El presidente Paraguay, Santiago Peña, celebró este viernes la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, un pacto que -dijo- traerá "más desarrollo", inversiones y trabajo para ambos bloques, que juntos aglutinan un mercado de 700 millones de personas.

"Hoy, primero de mayo, donde celebramos el Día del Trabajador, no podría haber mejor fecha para poder celebrar la entrada en vigor de un acuerdo que promete, precisamente, más trabajo y más desarrollo para los pueblos de nuestros dos bloques", indicó Peña en una videollamada junto a los presidentes del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y autoridades europeas.

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El mandatario dijo que para Paraguay y el Mercosur "este acuerdo constituye una herramienta de desarrollo", un "instrumento para crecer, abrir mercados, atraer inversiones", fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas y generar empleo.

En la reunión virtual en la que también participó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Peña recordó que la firma del acuerdo en la capital paraguaya, Asunción, el 17 de enero pasado, fue un "alivio profundo", tras recorrer más de 25 años de negociaciones.

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"Más que un punto final fue apenas un punto de partida", complementó Peña.

En un comunicado, la Cancillería paraguaya destacó que la implementación del acuerdo "generará impactos económicos positivos y sostenidos" para el país en el mediano y largo plazo, derivados del mayor acceso preferencial a mercados y "una integración más profunda" en las cadenas regionales y globales de valor.

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Paraguay estima que "al menos el 95 % de sus exportaciones actuales y potenciales accederán al mercado europeo con arancel cero o preferencial", según la nota.

La parte comercial del acuerdo de asociación entró en vigor de forma provisional este viernes, a la espera de la ratificación definitiva del Parlamento Europeo, que ha acudido al Tribunal de Justicia de la UE para preguntar sobre la legalidad del pacto.

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El acuerdo eliminará el 91 % de los aranceles a las exportaciones europeas y el 92 % a las de Mercosur, desde hoy mismo para algunos productos y de forma progresiva para el resto.EFE