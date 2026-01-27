Agencias

Somalia asegura que devolvió al PMA los suministros sacados de un almacén de la agencia en Mogadiscio

El Gobierno de Somalia ha asegurado que los suministros sacados de un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la capital, Mogadiscio, han sido ya devueltos al organismo, después de que Estados Unidos denunciara un ataque contra el lugar y suspendiera "todos" los programas de ayuda al país africano en respuesta.

El Ministerio de Exteriores somalí, que ya negó hace dos semanas que hubiera habido un ataque contra el almacén y resaltara que dichos bienes fueron sacados por los "trabajos de expansión y reforma" en el puerto de Mogadiscio, donde está el lugar, ha destacado que los mismos fueron "devueltos en su totalidad" al PMA.

"El Gobierno federal asume la responsabilidad total a la hora de abordar esta desafortunada situación y expresa su pesar por lo ocurrido", ha dicho en un comunicado publicado a través de sus redes sociales, donde ha incidido en que ha entregado al PMA "un almacén más adecuado" en la zona "para garantizar una entrega continuada, segura e ininterrumpida de la ayuda humanitaria".

Asimismo, ha subrayado que ha mantenido "desde hace años" una "comunicación consistente y constructiva" con el organismo" en asuntos "operativos y logísticos", al tiempo que ha señalado la importancia de "continuar reforzando la coordinación y el intercambio de información con los donantes internacionales".

"El Gobierno revisará las circunstancias en torno a este asunto y dará pasos para mejorar los mecanismos de comunicación para ayudar a evitar problemas similares en el futuro", ha manifestado la cartera, que ha mostrado su "total compromiso con los principios humanitarios, la transparencia y la rendición de cuentas".

"Valoramos la estrecha asociación con el PMA, Estados Unidos y la comunidad internacional de donantes. El Gobierno considera esta aclaración como un paso importante de cara a resolver el asunto y garantizar una cooperación continuada en apoyo al pueblo somalí", ha apostillado el Ministerio de Exteriores del país africano.

El comunicado ha sido publicado después de que la oficina de ayuda exterior del Departamento de Estado estadounidense anunciara a principios de enero la suspensión de la ayuda y mostrara su "profunda preocupación" por "las informaciones sobre que funcionarios del Gobierno somalí destruyeron" un almacén del PMA financiado por Estados Unidos y "confiscaron ilegalmente 76 toneladas métricas de ayuda alimentaria financiada por donantes para somalíes vulnerables".

Sin embargo, Washington no dejó claro cuánta ayuda se verá afectada por al suspensión ni da detalles sobre el supuesto ataque, llega en un momento en el que la Administración de Donald Trump ha intensificado las críticas a los refugiados y migrantes somalíes en Estados Unidos, llegando a imponer restricciones contra aquellos que quieren llegar o establecerse en el país norteamericano.

