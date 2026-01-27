'Sirat', de Oliver Laxe, nominada a mejor película de habla no inglesa en los BAFTA 2026

El equipo de sonido femenino al frente del apartado técnico en “Sirat” logró una nominación al Oscar y marcó un precedente en la historia de los premios estadounidenses. Este hecho se suma a una serie de reconocimientos internacionales para la película española dirigida por Oliver Laxe, que ahora se incorpora a la lista de candidatas al premio a la mejor película de habla no inglesa en la septuagésima novena edición de los BAFTA. Según consignó el medio, la gala se realizará el 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, donde la producción competirá contra títulos de Irán, Noruega, Túnez y Brasil.

La Academia Británica de Cine y Televisión dio a conocer la selección de filmes extranjeros a través de los actores Aimee Lou Wood y David Jonsson, detalló el medio. “Sirat” aparece dentro de este quinteto, compartiendo nominados con la iraní “Un simple accidente”, de Jafar Panahi; la noruega “Valor sentimental”, de Joachim Trier; la tunecina “La voz de Hind”, de Kaouther Ben Hania, y la brasileña “El agente secreto”, dirigida por Kleber Mendonça Filho y con actuación principal de Wagner Moura.

Previo a su nominación en los BAFTA, el largometraje de Laxe había alcanzado otras menciones destacadas, reportó la fuente. La semana pasada fue anunciado como candidato a dos premios Oscar: mejor película internacional y mejor sonido. Este segundo rubro recayó en Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, tres técnicas españolas que consiguieron la primera nominación íntegramente femenina en su categoría dentro de los galardones de la Academia de Hollywood.

En el circuito de festivales y reconocimientos, “Sirat” ha mantenido una presencia constante. Según el medio, la cinta ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y reunió dos nominaciones en los Globos de Oro en las categorías de mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora. No logró imponerse a la producción musical de Ludwig Göransson en “Los pecadores”, ni a “El agente secreto”, vencedora en la categoría de mejor filme extranjero tanto en los Globos de Oro como en los Critics Choice.

En el contexto nacional, la película de Laxe figura como una de las principales candidatas en la próxima edición de los premios Goya. Recibió 11 nominaciones, entre ellas mejor película y mejor dirección. La entrega está prevista para el 28 de febrero en Barcelona, según lo publicado por la fuente.

La trayectoria internacional de “Sirat” también incluye cinco premios del cine europeo en apartados técnicos como fotografía, montaje, diseño de producción, diseño de sonido y dirección de casting. Además, la obra obtuvo dos Premios Feroz: mejor música y mejor tráiler, destacó el medio. Se trata de una producción original de Movistar Plus+, que ha sumado logros y reconocimientos de manera sostenida durante la presente temporada de premios cinematográficos.

La presencia de “Sirat” en varias de las premiaciones globales más reconocidas ha marcado un año clave para la carrera de Oliver Laxe y para la representación del cine español, de acuerdo con lo detallado en el reporte de los BAFTA.