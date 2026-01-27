Agencias

Santano atribuye la incidencia informática en Estació de França (Barcelona) a un fallo del software

José Antonio Santano sostuvo que el problema en el centro de control de Adif fue causado por un error del sistema informático, descartando cualquier relación con ataques o manipulación, mientras la empresa responsable asegura su pronta reparación y garantía de seguridad

La empresa suministradora del software responsable del funcionamiento del centro de control de Adif en Estació de França, Siemens, ofreció garantías sobre la pronta subsanación del problema y aseguró que evitará la repetición de este tipo de incidencias. Según explicó José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, el incidente que afectó este martes al sistema de control ferroviario en Barcelona estuvo causado exclusivamente por un fallo informático, sin ninguna relación con ataques externos o manipulaciones deliberadas. Tal como informó Europa Press, Santano subrayó en declaraciones a "El matí" de Catalunya Ràdio que "ese software falló, esa es la realidad", aludiendo a la raíz técnica del contratiempo.

En la entrevista recogida por Europa Press, Santano enfatizó la ausencia de factores externos en el origen de la incidencia, descartando tanto la posibilidad de un ciberataque como la de un error humano. La falla, detalló, se produjo en un software de reciente instalación que apenas llevaba tres meses operativo dentro del sistema del centro de control de Adif en la estación barcelonesa. Santano indicó que Siemens, la compañía responsable de la provisión del software, no solo se comprometió a reparar la avería, sino que también brindó garantías respecto a la seguridad y fiabilidad del programa, señalando que no debería repetirse una situación similar.

El software afectado, describió Santano según consignó Europa Press, corresponde a una tecnología "de última generación", diseñada para adaptarse a las necesidades futuras de los distintos enclaves electrónicos que se integran en la red ferroviaria. Este programa permitirá la incorporación de sistemas de señalización y gestión más modernos, en línea con las transformaciones tecnológicas previstas para el sector ferroviario en Cataluña y el conjunto del país.

A raíz del incidente, que impactó en el normal funcionamiento de la red ferroviaria en el entorno de Estació de França, las labores de restitución y adecuación de los servicios se desplegaron a gran velocidad. El secretario de Estado de Transportes explicó, de acuerdo con Europa Press, que actualmente se está actuando con carácter prioritario en 29 puntos diferentes de la infraestructura, con el objetivo de dar respuesta a los frentes de mantenimiento más urgentes identificados tras la incidencia.

En cuanto a la previsión sobre la normalización de los servicios, Santano transmitió que las intervenciones en marcha buscan restablecer la dinámica ferroviaria con la mayor celeridad posible, minimizando así las molestias para los usuarios. Esta situación ha puesto de relieve la importancia del mantenimiento tecnológico y la pronta reacción por parte de los proveedores del software, quienes, según reportó Europa Press, deben ofrecer garantías de estabilidad y confiabilidad en los sistemas de señalización que gestionan el flujo de trenes en uno de los nodos ferroviarios más relevantes de Barcelona.

A lo largo de sus declaraciones, Santano remarcó el compromiso de las autoridades de Transporte y de la propia Adif para garantizar no solo la reparación inmediata del sistema, sino también el refuerzo y la modernización continua de los dispositivos electrónicos instalados. Según lo informado por Europa Press, estas actuaciones buscan consolidar un entorno más seguro y eficiente para el desplazamiento ferroviario, alineado con las metas de digitalización y modernización de la red.

El episodio, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, contribuyó a abrir el debate sobre la gestión tecnológica de las infraestructuras críticas en el ámbito ferroviario y la necesidad de protocolos sólidos frente a posibles fallos del software, especialmente en instalaciones estratégicas como la Estació de França, vital para el sistema ferroviario catalán. Santano concluyó que la empresa encargada del software se encuentra trabajando en la corrección correspondiente, mientras se mantienen avanzadas las tareas de mantenimiento y refuerzo comenzadas en distintos puntos de la red.

